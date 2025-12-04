舊金山「黑五」消費額達2900萬 領先其他主要城市

我的頻道

編譯組／綜合報導
數據顯示，舊金山今年「黑色星期五」消費額激增1000萬美元，增長率為美國20個主要城市中最高。(取自舊金山縣市府臉書)
數據顯示，舊金山今年「黑色星期五」消費額激增1000萬美元，增長率為美國20個主要城市中最高。(取自舊金山縣市府臉書)

根據旗下擁有Square平台與其他服務的金融支付平台科技公司「Block」銷售數據，舊金山在「黑色星期五」(Black Friday)的購物季消費火紅。

「舊金山紀事報」報導，Block支付平台數據顯示，舊金山市從上周感恩節到本周二期間的總銷售額達2900萬美元，高於去年的1900萬美元。統計數據包含Block旗下的Square、Cash App Card與Afterpay等支付平台產品的實體店內與線上銷售。

在Block追蹤的20個主要城市中，舊金山銷售額成長表現最佳，與2024年相較，實體商店銷售收入成長高達50%、線上銷售額成長11.5%。洛杉磯店內銷售僅成長5%、線上銷售增加7%，總銷售額為4,300萬美元；紐約實體店銷售成長7.8%。

舊金山消費成長與舊金山聯合廣場(Union Square)商業復甦回歸的時間點，恰好吻合。聯合廣場湧入大量新商店，舊金山周邊商業區的零售空置率也降低。民眾消費力旺盛，也降低人們對通貨膨脹、科技業大規模裁員與關稅政策的擔憂。

根據Block數據，舊金山平均一筆交易金額為45美元，平均折扣為21.1%。

經由Block支付平台處理的銷售額中，舊金山米慎區(Mission)有240萬美元；Hayes Valley區銷售額有110萬美元；Polk Gulch區銷售額為100萬美元。

根據「Adobe Analytics」數據顯示，全美線上購物者在「網路星期一」(Cyber Monday)消費額創下歷史新高、達142億美元，比去年同期成長7.1%。自感恩節當日到「網路星期一」之間的五天內，線上消費總額為442億美元、成長7.7%。分析指出，消費者越來越常使用「先買後付」(buy now, pay later)服務，這種服務類型的消費額、創下10億美元銷售新高紀錄。

Adobe數位觀察首席分析師潘迪亞(Vivek Pandya)表示，美國零售商在今年假期季節大量仰賴折扣、以刺激線上消費。線上銷售期間持續的優惠活動、促使消費者提前購物，創造黑色星期五購物熱，如今已對「網路星期一」的主導地位、構成挑戰。

舊金山 黑色星期五 感恩節

