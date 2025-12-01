州長紐森告川普政府 警告：永久住房資金他用後果嚴重

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
美國是全世界最富有的國家，但街頭處處可見無家可歸者 (本報檔案照)
州長紐森對川普政府提訴，要求聯邦停止將數十億美元的無家可歸者資金從永久住房計畫轉移到他處。州政府警告，聯邦的舉措可能會讓數萬名曾經無家可歸的加州人重返街頭。

聖荷西信使報報導，聯邦政府正尋求將資金重新分配到短期住房和援助工作中，優先考慮那些有工作要求、強制進行戒癮或心理健康治療以及協助警方取締露營地的計畫。

加州官員估計，這項調整可能導致今年各地無家可歸者住房計畫和租屋援助計畫損失2.5億至3億美元的撥款。「當川普忙於舉辦派對、炫耀他金碧輝煌的家居裝飾時，美國民眾卻在為食品雜貨、房租和基本生活保障而擔憂，」紐森本周表示。「大多數家庭無法像他那樣依靠繼承的財富或通過破產擺脫困境——但他們卻要為他的混亂和無能買單。」

但聯邦住房和城市發展部斥責了紐森以及提起訴訟的20個州的官員。這些州包括俄勒岡州、華盛頓州、紐約州和賓州。「住房和城市發展部對原告濫用法院，並採取拖延戰術以達到其個人政治目的，損害目前生活在我們國家街頭的無家可歸者、青少年和家庭的利益感到失望，」住房和城市發展部表示。

本月初，住房和城市發展部正式發布了備受期待的最新進展，宣布將撥款39億美元用於「持續關懷計畫」（Continuum of Care），這是聯邦政府解決無家可歸問題的主要資金來源。

根據新的聯邦撥款指南，地方政府只能將其中30%的資金用於永久性住房或租金援助，從而騰出更多資金用於過渡性住房和戒癮康復計畫。在加州，目前87%的資金用於長期住房服務。

「我們應對無家可歸危機的理念將不再以支出金額或入住率來衡量成功，而是以有多少人實現長期自立和康復為標準，」住房和城市發展部部長特納（Scott Turner）在宣布撥款調整的聲明中表示。

加州 紐森 聯邦政府

