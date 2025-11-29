為購禮物而負債 「先買後付」非明智之舉

我的頻道

編譯組／綜合報導
黑色星期五是假日購物季的傳統開端。(路透)
據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，「黑色星期五」（Black Friday）是假日購物季的傳統開端。當消費者囤積禮物時，很可能會遇到一種新興短期貸款的促銷活動，這種貸款形式正迅速流行起來，如今愈來愈多的實體店在結帳時推銷此類服務。

Adobe Analytics的2025假日購物預測顯示，今年11月至12月期間，消費者通過「先買後付」（buy now, pay later，簡稱BNPL）服務消費額將突破200億美元，同比增長10.5%。預計「網絡星期一」（Cyber Monday）當天，移動端BNPL消費總額將首次突破10億美元。

用BNPL貸款分散假日開支看似誘人，但為購買禮物而負債絕非明智之舉，經濟低迷時期更是如此。

BNPL貸款通常運作方式如下：支付時預付總價的25%，剩餘金額分三期每兩周從銀行帳戶自動扣款。主流貸款商包括Affirm、AfterPay、Klarna和Paypal。

本質上這是零息短期分期貸款，這種營銷策略成效顯著：「大西洋月刊」（The Atlantic）2023年採訪的營銷學教授指出，消費者調查顯示：使用信用卡會引發負罪感，而使用BNPL貸款在心理上等同於刷借記卡（debit card）。同篇文章中，另一項研究發現BNPL使用會促使消費者每週額外支出60美元。如今幾乎所有商品（包括食品雜貨）都能通過該方式購買。

表面上看，BNPL貸款似乎並不糟糕。只要按時完成四期還款，大多數情況下無需支付利息或手續費。款項會直接從銀行帳戶扣款，因此除非帳戶餘額不足，否則基本不可能出現違約情況。但除非將其用於一次性大額必需品，但絕非明智之選。

BNPL貸款與信用卡相比並無顯著優勢： 信用卡消費通常有六至八周免息期，且消費者權益保護機制遠比BNPL貸款完善。

更存在BNPL借款人普遍反映的問題： 若商品尚未全額付清，退貨流程可能因商家政策而複雜化；各貸款機構缺乏統一的還款日曆，這意味著若同時使用多筆BNPL貸款將難以追蹤具體欠款金額及還款日期；層層疊加的BNPL還款導致發薪日之間入不敷出，迫使再次借貸，陷入債務螺旋，最終可能導致違約和罰金。

此外，BNPL公司通過向商家收取四次「刷卡費」（swipe fees，通常為交易金額的2%）而非一次來盈利。這推高了所有消費者的成本，而不僅限於BNPL用戶。

因此在為節日禮物融資前請慎重考慮此類貸款是否符合您的節日預算。送給自己最好的禮物，莫過於財務無憂的1月份。

貸款 黑色星期五 Black Friday

