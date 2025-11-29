為購禮物而負債 「先買後付」非明智之舉

黑色星期五是假日購物季的傳統開端。(路透)

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，「黑色星期五 」（Black Friday ）是假日購物季的傳統開端。當消費者囤積禮物時，很可能會遇到一種新興短期貸款 的促銷活動，這種貸款形式正迅速流行起來，如今愈來愈多的實體店在結帳時推銷此類服務。

Adobe Analytics的2025假日購物預測顯示，今年11月至12月期間，消費者通過「先買後付」（buy now, pay later，簡稱BNPL）服務消費額將突破200億美元，同比增長10.5%。預計「網絡星期一」（Cyber Monday）當天，移動端BNPL消費總額將首次突破10億美元。

用BNPL貸款分散假日開支看似誘人，但為購買禮物而負債絕非明智之舉，經濟低迷時期更是如此。

BNPL貸款通常運作方式如下：支付時預付總價的25%，剩餘金額分三期每兩周從銀行帳戶自動扣款。主流貸款商包括Affirm、AfterPay、Klarna和Paypal。

本質上這是零息短期分期貸款，這種營銷策略成效顯著：「大西洋月刊」（The Atlantic）2023年採訪的營銷學教授指出，消費者調查顯示：使用信用卡會引發負罪感，而使用BNPL貸款在心理上等同於刷借記卡（debit card）。同篇文章中，另一項研究發現BNPL使用會促使消費者每週額外支出60美元。如今幾乎所有商品（包括食品雜貨）都能通過該方式購買。

表面上看，BNPL貸款似乎並不糟糕。只要按時完成四期還款，大多數情況下無需支付利息或手續費。款項會直接從銀行帳戶扣款，因此除非帳戶餘額不足，否則基本不可能出現違約情況。但除非將其用於一次性大額必需品，但絕非明智之選。

BNPL貸款與信用卡相比並無顯著優勢： 信用卡消費通常有六至八周免息期，且消費者權益保護機制遠比BNPL貸款完善。

更存在BNPL借款人普遍反映的問題： 若商品尚未全額付清，退貨流程可能因商家政策而複雜化；各貸款機構缺乏統一的還款日曆，這意味著若同時使用多筆BNPL貸款將難以追蹤具體欠款金額及還款日期；層層疊加的BNPL還款導致發薪日之間入不敷出，迫使再次借貸，陷入債務螺旋，最終可能導致違約和罰金。

此外，BNPL公司通過向商家收取四次「刷卡費」（swipe fees，通常為交易金額的2%）而非一次來盈利。這推高了所有消費者的成本，而不僅限於BNPL用戶。