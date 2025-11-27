我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

比利時迷你閃電泡芙6款口味 Trader Joe's限時登場

記者龔玥／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南灣的Trader Joe's泡芙已經見底。（記者龔玥／攝影）
南灣的Trader Joe's泡芙已經見底。（記者龔玥／攝影）

隨著節慶季節到來，Trader Joe's在冷凍甜點區悄悄上架了今年備受討論的新商品Assorted Mini Éclairs比利時迷你閃電泡芙。這款甜點以六種不同口味的奶油內餡與精緻裝飾吸引不少顧客駐足，成為本周南灣多家店面最搶手的季節新品之一。

售價5.99美元的泡芙受歡迎。（記者龔玥/攝影）
售價5.99美元的泡芙受歡迎。（記者龔玥/攝影）

閃電泡芙名稱源自法文，意指「閃電」或「瞬間消失」，也帶有炫麗、奢華的意涵。Trader Joe's 的迷你版本同樣以華麗外觀呈現節慶氣氛，由比利時烘焙商以傳統泡芙麵糰製作，搭配香草、咖啡、覆盆子、黑巧克力、檸檬與海鹽焦糖等六款口味，每顆泡芙頂部皆覆以各自對應的糖霜、巧克力或莓果碎粒，外觀小巧卻細節滿滿。

在San Jose Blossom Hill的Trader Joe's，記者看到冷凍櫃中的迷你泡芙再次見底。一位正在挑選甜點的顧客表示她是在社群上看到推薦特地前來購買，「我們家假期聚餐人多，小點心都是一瞬間就沒了」，她笑說，「這一盒有六種口味，大家都可以挑自己喜歡的」。

根據Trader Joe's資料，迷你泡芙只需在冰箱冷藏六小時至隔夜，即可恢復柔軟的外皮與綿密奶油內餡。由於體積迷你、口味豐富，多數顧客會一次購買兩盒以上作為節慶聚會點心，也有家庭當作假日早餐的甜品選擇。

Trader Joe’s不少節日相關產品吸引消費者。（記者龔玥/攝影）
Trader Joe’s不少節日相關產品吸引消費者。（記者龔玥/攝影）

雖然門市同時推出多款節慶餅乾與熱飲搭配商品，包括可掛在杯緣的Cookie Mug Hangers等，但今年最受顧客討論的新甜點仍以這款迷你泡芙居首。部分門市的員工提醒，節慶期間貨量有限，通常在周末會更快售罄。

這款比利時製迷你閃電泡芙將於11月至12月期間限時販售，售完為止。對許多南灣居民而言，一盒六顆、六種口味的小巧甜點，成了今年假期聚會桌上最可能「一上桌就消失」的亮點。

Trader Joe's 咖啡 莓果

上一則

數十新店入駐、月均遊客成長3% 聯合廣場復甦跡象明顯

下一則

年輕世代感恩節新歡 「圍爐火鍋」省事熱鬧又有參與感

延伸閱讀

Trader Joe's比利時迷你閃電泡芙 六款口味限時登場

Trader Joe's比利時迷你閃電泡芙 六款口味限時登場
都不到10元…Trader Joe's甜品 節假日居家宴客超值選擇

都不到10元…Trader Joe's甜品 節假日居家宴客超值選擇
不到10元 Trader Joe's這幾款甜品成感恩節最超值選擇

不到10元 Trader Joe's這幾款甜品成感恩節最超值選擇
Trader Joe's玉米罐造型香氛 節日送禮搶手貨

Trader Joe's玉米罐造型香氛 節日送禮搶手貨
Trader Joe's推寵物倒數日曆、玉米蠟燭 價格親民創意滿分

Trader Joe's推寵物倒數日曆、玉米蠟燭 價格親民創意滿分

熱門新聞

一名持用糧食券EBT福利卡的女顧客罵亞裔美甲店老闆，「滾回你國家去」；店主忍無可忍，直白回擊。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老闆神回覆網路瘋傳

2025-11-26 01:20
舊金山市的市集與夜市也少不了餃子餐車。（記者李怡／攝影）

餃子系中餐館成為舊金山年輕人、上班族新寵 周末大排長龍

2025-11-25 01:20
面對不斷上漲的成本，舊金山餐館老闆們為自家菜單價格陷入羞愧與無奈的兩難境地。（取自Pexels）

成本不斷上漲 連廚師也對自己開的菜單價格感到慚愧

2025-11-21 19:31
短款（左）與長款的iPhone Pocket 。(apple.com)

蘋果推iPhone背袋 售價高達230元仍賣光

2025-11-21 01:19
北加第一家八方雲集開幕，讀者分享，牛肉麵很大碗、肉很大塊還有三塊大蘿蔔。（艾麗小姐的玩耍日記提供）

台灣鍋貼「八方雲集」進軍灣區 聖塔克拉拉首店開幕

2025-11-21 20:31
舊金山灣區貧困情況出現震驚惡化，在不到一年時間內，多達24.5萬名灣區居民跌入貧窮線以下，相當於灣區每十人中，就有近三人難以負擔基本生活開銷。(示意圖，Copilot AI生成)

舊金山灣區3/10居民難負擔基本開銷 24.5萬人1年內跌貧窮線下

2025-11-20 15:45

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位