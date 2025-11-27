比利時迷你閃電泡芙6款口味 Trader Joe's限時登場

南灣的Trader Joe's泡芙已經見底。（記者龔玥／攝影）

隨著節慶季節到來，Trader Joe's 在冷凍甜點區悄悄上架了今年備受討論的新商品Assorted Mini Éclairs比利時迷你閃電泡芙。這款甜點以六種不同口味的奶油內餡與精緻裝飾吸引不少顧客駐足，成為本周南灣多家店面最搶手的季節新品之一。

售價5.99美元的泡芙受歡迎。（記者龔玥/攝影）

閃電泡芙名稱源自法文，意指「閃電」或「瞬間消失」，也帶有炫麗、奢華的意涵。Trader Joe's 的迷你版本同樣以華麗外觀呈現節慶氣氛，由比利時烘焙商以傳統泡芙麵糰製作，搭配香草、咖啡 、覆盆子、黑巧克力、檸檬與海鹽焦糖等六款口味，每顆泡芙頂部皆覆以各自對應的糖霜、巧克力或莓果 碎粒，外觀小巧卻細節滿滿。

在San Jose Blossom Hill的Trader Joe's，記者看到冷凍櫃中的迷你泡芙再次見底。一位正在挑選甜點的顧客表示她是在社群上看到推薦特地前來購買，「我們家假期聚餐人多，小點心都是一瞬間就沒了」，她笑說，「這一盒有六種口味，大家都可以挑自己喜歡的」。

根據Trader Joe's資料，迷你泡芙只需在冰箱冷藏六小時至隔夜，即可恢復柔軟的外皮與綿密奶油內餡。由於體積迷你、口味豐富，多數顧客會一次購買兩盒以上作為節慶聚會點心，也有家庭當作假日早餐的甜品選擇。

Trader Joe’s不少節日相關產品吸引消費者。（記者龔玥/攝影）

雖然門市同時推出多款節慶餅乾與熱飲搭配商品，包括可掛在杯緣的Cookie Mug Hangers等，但今年最受顧客討論的新甜點仍以這款迷你泡芙居首。部分門市的員工提醒，節慶期間貨量有限，通常在周末會更快售罄。

這款比利時製迷你閃電泡芙將於11月至12月期間限時販售，售完為止。對許多南灣居民而言，一盒六顆、六種口味的小巧甜點，成了今年假期聚會桌上最可能「一上桌就消失」的亮點。