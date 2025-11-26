我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

感恩節出行 周三、周日將是最擁堵時段

編譯組╱綜合報導
感恩節期間較順利離開灣區關鍵在於充分準備。（本報檔案照）
感恩節期間較順利離開灣區關鍵在於充分準備。（本報檔案照）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，隨著感恩節出行高峰臨近，美國民眾正為旅行專家預言的史上最繁忙假期出行季做準備。美國汽車協會（AAA）預測，從周二（25日）至12月1日期間，將有近8200萬人出行距離至少50哩（約80公里），創感恩節出行人數新高。

灣區預計將有近7300萬旅客選擇自駕出行，較去年增加130萬人。AAA指出，鑑於近期全美航班延誤頻發，部分乘客可能放棄乘機，該數字或將進一步攀升。

交通數據公司Inrix預測，周二和周三（26日）下午將是全美道路最擁堵時段，返程高峰則集中在周日（30日）。

對常年節假日出行者而言，這種模式並不陌生：周二至周三上午晚些時候至傍晚將出現超出常規的交通流量；感恩節當天上午應是出行最順暢的時段之一；周日下午至傍晚仍是返程高峰期。

專家建議清晨啟程並提前一晚加滿油箱以避開擁堵和臨行前雜務。

若您從舊金山、屋崙或聖荷西機場出發，請做好同行旅客激增的準備。

美國航空協會（Airlines for America）預測感恩節期間美國航司客運量將突破3100萬人次，創歷史新高，每日增設約4萬5000個座位。假期後的周日和周一（12月1日）預計將迎來出行高峰。

並非所有人都會選擇駕車或乘機出行。AAA預計，火車、巴士和郵輪出行人數將增長約8.5%，達到近250萬人次。官方建議旅客提前預訂，注意行李限重，並留意熱門班次是否增開車廂。

節假日出行壓力大多可通過預先準備化解，建議下載航空公司應用程式實時掌握航班動態，並提前規畫航班嚴重延誤或取消時的應對方案：自駕出行、改簽航班或等待轉機。

旅客需攜帶符合REAL ID標準的駕照或其他有效證件；部分州允許使用Apple Wallet中的電子駕照通過TSA安檢。將自駕作為備選方案的旅客應提前做好車輛準備。

感恩節 自駕 舊金山

上一則

「我的中國行」短視頻大賽 灣區學生奪特等獎

下一則

聖荷西推線上「本地購物指南」 邀居民假日季走入街區

延伸閱讀

政府關門效應 今年感恩節搭機需求 較去年劇降

政府關門效應 今年感恩節搭機需求 較去年劇降
冬季風暴將來襲 芝城感恩節後低溫降雪

冬季風暴將來襲 芝城感恩節後低溫降雪
Chipotle感恩節優惠 26日買一送一

Chipotle感恩節優惠 26日買一送一
老是把火雞肉烤得太乾柴？ 感恩節前1招解決

老是把火雞肉烤得太乾柴？ 感恩節前1招解決
六福珠寶感恩節黃金首飾工費享3.5折限定優惠

六福珠寶感恩節黃金首飾工費享3.5折限定優惠

熱門新聞

面對不斷上漲的成本，舊金山餐館老闆們為自家菜單價格陷入羞愧與無奈的兩難境地。（取自Pexels）

成本不斷上漲 連廚師也對自己開的菜單價格感到慚愧

2025-11-21 19:31
舊金山市的市集與夜市也少不了餃子餐車。（記者李怡／攝影）

餃子系中餐館成為舊金山年輕人、上班族新寵 周末大排長龍

2025-11-25 01:20
南聖荷西知名社區「Country View Custom Estates 」，因可否設置社區大門爭議，與聖荷西市府的衝突持續升高。（谷歌地圖）

申請3度遭拒 豪宅社區告聖荷西市府 索償1.6億

2025-11-19 01:19
短款（左）與長款的iPhone Pocket 。(apple.com)

蘋果推iPhone背袋 售價高達230元仍賣光

2025-11-21 01:19
北加第一家八方雲集開幕，讀者分享，牛肉麵很大碗、肉很大塊還有三塊大蘿蔔。（艾麗小姐的玩耍日記提供）

台灣鍋貼「八方雲集」進軍灣區 聖塔克拉拉首店開幕

2025-11-21 20:31
舊金山灣區貧困情況出現震驚惡化，在不到一年時間內，多達24.5萬名灣區居民跌入貧窮線以下，相當於灣區每十人中，就有近三人難以負擔基本生活開銷。(示意圖，Copilot AI生成)

舊金山灣區3/10居民難負擔基本開銷 24.5萬人1年內跌貧窮線下

2025-11-20 15:45

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境