灣區43年冷案突破 81歲男涉殺妻遭逮 女兒奔走多年要求重新起訴父

記者王子涵／舊金山報導
案發當年​僅5​歲，現為耶魯大學教授的愛麗絲，多年來即懷疑父親就是殺母兇手，並持續推動案件重啟。（取自耶魯大學網頁）
舊金山紀事報報導，一樁發生在1982年的灣區殺妻棄屍懸案，時隔43年終於出現重大突破。舊金山警方（SFPD）日前逮捕現年81歲的前電腦工程師派崔克•戈萬尼（Patrick Vincent Galvani），指控他涉嫌殺害當年36歲妻子南希•戈萬尼（Nancy Galvani），並將其屍體棄置舊金山灣。此案得以重啟，很大程度源於兩人當年年僅5歲的女兒、耶魯大學教授愛麗絲•戈萬尼（Alison Galvani） 多年奔走，要求檢方重新起訴父親。

1982年8月9日清晨，一群漁民在聖馬刁大橋下方發現一具赤裸、被睡袋包裹的女屍。屍體雙腳被綁，並以水泥磚固定，死因為勒斃。警方很快確認死者為剛與丈夫分居、帶著年幼女兒入住田德隆婦女庇護所的社工南希。她生前曾向法院申請限制令，指控丈夫以枕頭掩住她的口鼻、拳打臉部，並恐嚇她的生命。

分居後，兩人對女兒監護權爭議激烈。依暫時協議，女兒平日與母親同住庇護所，周末才與父親相處。案發前一晚約7時半，南希告訴McAllister街一家旅館業主，她要開車到太平洋高地接女兒，「很快就會回來」。那是她最後一次被人看見。

警方取得搜查令後，在位於Green Street的住處車庫內找到派崔克•戈萬尼的1973年款Buick Apollo。派崔克當時一度遭逮並被控謀殺，但聖馬刁縣地檢處以「證據不足」為由撤銷指控。此舉引起爭議，甚至連佛斯特警局長當時也抗議，質疑為何不讓陪審團審理。

多年後，隨著女兒愛麗絲長大，她對父親的懷疑愈來愈深。現為三個孩子母親、耶魯大學流行病學教授的愛麗絲曾向媒體表示，2008年一次家族聚會中，她看到父親抱著自己的嬰兒時「感到噁心」，並第一次當面說出：「你殺了我媽媽。」此後她持續推動案件重啟，並提出「不當死亡」民事訴訟。

在她的記憶裡，與母親最後的快樂時光，是幼稚園畢業後，到金門公園看「Annie」並野餐。幾天後，母親遺體就在海灣被尋獲。警方當年讓她指認證物時，她立刻認出母親被裝入的睡袋，正是她們那天帶到金門公園使用的同一個。

佛斯特市警局長卡爾(Cory Call）表示，雖然多年來警方持續努力，但案件始終未能突破，「直到最近的發展讓調查人員得以再度向前推進」。由於案件仍在調查中，當局拒絕透露細節。

監獄紀錄顯示，派崔克•戈萬尼目前被關押在聖馬刁縣監獄，不得保釋。

耶魯大學 舊金山 庇護

