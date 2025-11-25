我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

川普政府再解雇5名舊金山移民法官 目前只剩9人

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

上周五稍晚，川普政府解雇五名舊金山移民法庭法官，這是聯邦政府在全國裁撤移民法庭法官的最新動作。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山移民法庭今年已有12名法官被解雇，現僅剩下9名法官在處理案件，而該法庭是全美最忙碌的法庭之一。這些被解雇的移民法官與律師感到不解，他們認為，此舉將加劇全美移民法庭積壓340萬件待審庇護案件的困境。

根據舊金山紀事報分析，舊金山庇護申請者平均需等待四年半時間、才可獲得法庭審理。上周五被解雇法官之一的強森（Jeremiah Johnson）表示，若真想解決案件積壓問題，不會解雇舊金山一半的法官。

據透露，此次被解雇舊金山移民法官包括Shuting Chen、Amber George、Lou Gordon、Jeremiah Johnson與Patrick Savage。

司法部發言人阿爾德斯瑞（Natalie Baldassarre）以人事問題為理由、拒絕針對解雇原因評論。聲明表示，司法部正恢復移民系統的公正性，並鼓勵優秀法律專業人士加入，共同維護國家安全與公共安全。

強森在舊金山移民法庭工作八年，他說自己沒有被解雇的理由。他認為，此舉是對舊金山移民法庭的蓄意瓦解，移民法庭曾是人們可到此地為自己辯護的地方，而這樣的日子未來可能不復存在。

移民法官受雇於司法部，透過移民審查執行辦公室（Executive Office of Immigration Review）對當事人是否會被驅逐出境、做出最終決定，他們審理庇護申請、暫緩遣返上訴與其他一系列針對面臨遣返者的移民福利申請。

移民權益倡議人士認為，此次解雇行動可能是為了有助於政府加快遣返速度。「舊金山紀事報」分析發現，在川普第二任期，庇護批准比例大幅降低。根據代表移民法官的組織「全國移民法官協會」（National Association of Immigration Judges），今年，川普政府的司法部門已在全美解雇至少90名移民法官，創下歷史新高。

移民 舊金山 司法部

上一則

密爾比達越南河粉餐廳摔肉解凍 遭勒令暫時停業

下一則

聖塔克魯茲海灘失蹤數周女子 平安尋獲 當局未透露失蹤原因

延伸閱讀

川習通話 分析：習近平主動致電 要求美國管管日本

川習通話 分析：習近平主動致電 要求美國管管日本
川高熱線／高市早苗透露談及美中 川普稱「與日相是好朋友」

川高熱線／高市早苗透露談及美中 川普稱「與日相是好朋友」
川普熱線習近平沒挺「台灣有事」論 日本錯愕

川普熱線習近平沒挺「台灣有事」論 日本錯愕
川普簽字啟動「創世紀任務」 聯手Nvidia、AMD等大廠衝刺AI科研

川普簽字啟動「創世紀任務」 聯手Nvidia、AMD等大廠衝刺AI科研
媒體解讀川習熱線一次看／美中焦點南轅北轍 川普隻字未提台灣

媒體解讀川習熱線一次看／美中焦點南轅北轍 川普隻字未提台灣

熱門新聞

華人被巨浪卷入太平洋，父親遇難，五歲女童至今下落不明；示意圖。（記者邵敏／攝影）

華人1家加州大蘇爾觀浪被捲走 39歲父亡、5歲童失蹤

2025-11-17 14:32
面對不斷上漲的成本，舊金山餐館老闆們為自家菜單價格陷入羞愧與無奈的兩難境地。（取自Pexels）

成本不斷上漲 連廚師也對自己開的菜單價格感到慚愧

2025-11-21 19:31
南聖荷西知名社區「Country View Custom Estates 」，因可否設置社區大門爭議，與聖荷西市府的衝突持續升高。（谷歌地圖）

申請3度遭拒 豪宅社區告聖荷西市府 索償1.6億

2025-11-19 01:19
台灣將可在線上填寫入國登記表，申請過程全免費，但有不肖業者假冒線上登記表網站，至居民受騙報案。（記者羅士達／攝影）

入境台灣十月起線上填登記表 灣區居民遭假網站詐騙

2025-11-17 20:12
舊金山灣區貧困情況出現震驚惡化，在不到一年時間內，多達24.5萬名灣區居民跌入貧窮線以下，相當於灣區每十人中，就有近三人難以負擔基本生活開銷。(示意圖，Copilot AI生成)

舊金山灣區3/10居民難負擔基本開銷 24.5萬人1年內跌貧窮線下

2025-11-20 15:45
短款（左）與長款的iPhone Pocket 。(apple.com)

蘋果推iPhone背袋 售價高達230元仍賣光

2025-11-21 01:19

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…