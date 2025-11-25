川普政府再解雇5名舊金山移民法官 目前只剩9人

上周五稍晚，川普政府解雇五名舊金山移民 法庭法官，這是聯邦政府在全國裁撤移民法庭法官的最新動作。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山移民法庭今年已有12名法官被解雇，現僅剩下9名法官在處理案件，而該法庭是全美最忙碌的法庭之一。這些被解雇的移民法官與律師感到不解，他們認為，此舉將加劇全美移民法庭積壓340萬件待審庇護案件的困境。

根據舊金山紀事報分析，舊金山庇護申請者平均需等待四年半時間、才可獲得法庭審理。上周五被解雇法官之一的強森（Jeremiah Johnson）表示，若真想解決案件積壓問題，不會解雇舊金山一半的法官。

據透露，此次被解雇舊金山移民法官包括Shuting Chen、Amber George、Lou Gordon、Jeremiah Johnson與Patrick Savage。

司法部 發言人阿爾德斯瑞（Natalie Baldassarre）以人事問題為理由、拒絕針對解雇原因評論。聲明表示，司法部正恢復移民系統的公正性，並鼓勵優秀法律專業人士加入，共同維護國家安全與公共安全。

強森在舊金山移民法庭工作八年，他說自己沒有被解雇的理由。他認為，此舉是對舊金山移民法庭的蓄意瓦解，移民法庭曾是人們可到此地為自己辯護的地方，而這樣的日子未來可能不復存在。

移民法官受雇於司法部，透過移民審查執行辦公室（Executive Office of Immigration Review）對當事人是否會被驅逐出境、做出最終決定，他們審理庇護申請、暫緩遣返上訴與其他一系列針對面臨遣返者的移民福利申請。

移民權益倡議人士認為，此次解雇行動可能是為了有助於政府加快遣返速度。「舊金山紀事報」分析發現，在川普第二任期，庇護批准比例大幅降低。根據代表移民法官的組織「全國移民法官協會」（National Association of Immigration Judges），今年，川普政府的司法部門已在全美解雇至少90名移民法官，創下歷史新高。