灣區已有3家自駕計程車上路 Uber、Lyft受壓力

灣區自駕計程車選擇日益增多、範圍繼續擴張，令「傳統」網約車業者Uber和Lyft面臨強大競爭壓力。

媒體SFGATE報導，在Uber和Lyft為舊金山 灣區乘客提供開創性的本地交通選擇十多年後，新一代的自駕計程車也隨之推出。Waymo 發展迅速；特斯拉提供了一種價格低廉的新選擇──但車內配備一名駕駛；而亞馬遜的Zoox經過多年的測試後，現在終於開始向公眾開放其自駕車 服務。

亞馬遜旗下的Zoox公司以其方方正正、無方向盤的車輛而聞名，該公司於11月18日宣布，將逐步開放給所有舊金山市民。目前Zoox的服務範圍僅限於舊金山的部分區域，包括米慎區和設計區，以及市場南區至第五街一帶，但初期乘車都將免費。該公司尚未獲得收費營運的許可。

由於Zoox車隊規模相對較小且逐步推廣，許多想體驗Zoox服務的用戶可能會在候補名單上等候一段時間。但這項公告和新地圖的發布標誌著灣區蓬勃發展的自駕車產業又邁上了一個新的里程碑。無人駕駛計程車已從科學計畫發展成為出行者的現實選擇。

這一成長很大程度上要歸功於Waymo，該公司在11月也業務繁忙。這家Google子公司每周在其各個市場提供25萬次乘車服務，目前正在整合先前在舊金山和半島地區各自獨立的服務地圖。Waymo已開始引導乘客駛入高速公路。上周五Waymo宣布從加州車輛管理局(DMV)獲得的新批准，這是該公司在東灣、北灣和沙加緬度地區推出無人駕駛計程車服務所需的必要許可證之一。

Waymo憑藉其在營運所在城市和州的繁雜審批流程中的嫻熟技巧，以及該公司基本上避免了重大事故，在自駕計程車領域占據了領先地位。特斯拉及其執行長馬斯克也對這市場虎視眈眈，盡管特斯拉在車管局（DMV）和加州公共事業委員會（CPUC）的批准方面都落後，但它仍然為舊金山灣區的居民提供了一種價格低廉的新型叫車選擇。