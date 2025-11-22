名字有問題？中東裔醫師遭Waymo拒載怒控歧視

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
穆哈默德醫生在舊金山日本城附近的的診所就在這棟大樓中 (谷歌地圖)

舊金山一名中東裔的醫師，或因名字與聯邦政府制裁名單上的類似而遭自駕計程車公司Waymo拒載。他向聯邦法庭提出訟狀，指控Waymo用「歧視」來侵害他的民權。

舊金山紀事報報導，穆哈默德醫生（Dr. Nasser Mohamed）是一位人權和LGBTQ權益活動家，在日本城附近經營一般內科診所。他11月初向舊金山高等法院提起訴訟，聲稱Waymo的母公司Alphabet錯誤地將他認定為恐怖分子。

穆哈默德的律師在訴狀中指出，這一錯誤源於一個人工智慧程式掃描了聯邦財政部編制的外國資產控制辦公室（OFAC）的制裁名單。穆哈默德表示，他從Waymo的員工那裡得知，在他註冊帳戶後，該公司使用人工智慧軟體對該名單進行了交叉核對，作為身份驗證流程的一部分。

訴狀稱，雖然穆哈默德醫生的名字不在名單上，但與「名單上的一個或多個穆斯林或中東人姓名」相似。Waymo發言人駁斥了這項指控：「Waymo不會歧視任何人使用我們的服務，」發言人在一份聲明中寫道。「我們致力於為我們服務的社區中的所有人提供便利。我們不同意這些說法。」

穆哈默德最早在2023年11月初意識到出了問題。當時他註冊了自駕計程車公司的WaymoOne帳戶，該公司當時正向其部分用戶提供WaymoOne應用程式的乘車服務。穆哈默德說，註冊帳戶後，他收到了一連串的錯誤訊息，導致他無法預訂車輛。

1月份，穆哈默德開始聯絡Waymo客服，詢問服務被拒絕的原因。他說，當他詢問拒載是否基於歧視時，該公司關閉了他的支援工單。穆哈默德的律師達拉普（Shounak Dharap）表示，最終穆哈默德在社交媒體上發布了自己的經歷，並得到了他社交圈中一些與Waymo有關的人的回應。

訴訟文件顯示，這些人解釋了身分驗證流程，並描述了人工智慧軟體的工作原理，並表示無法繞過系統限制。「這是我們越依賴人工智慧系統，就越會遇到的問題的一種新表現形式，」達拉普說道，並指出類似的「演算法歧視」案例已經阻礙了人們尋求就業、保險或公共服務。

達拉普強調，他的客戶提起訴訟並非為了經濟利益，穆哈默德的主要目的是尋求公共禁令救濟，「以防止此類事件再次發生」。

