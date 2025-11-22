名字有問題？中東裔醫師遭Waymo拒載怒控歧視

穆哈默德醫生在舊金山日本城附近的的診所就在這棟大樓中 (谷歌地圖)

舊金山一名中東裔的醫師，或因名字與聯邦政府制裁名單上的類似而遭自駕計程車公司Waymo 拒載。他向聯邦法庭提出訟狀，指控Waymo用「歧視 」來侵害他的民權。

舊金山紀事報報導，穆哈默德醫生（Dr. Nasser Mohamed）是一位人權和LGBTQ權益活動家，在日本城附近經營一般內科診所。他11月初向舊金山高等法院提起訴訟，聲稱Waymo的母公司Alphabet錯誤地將他認定為恐怖分子。

穆哈默德的律師在訴狀中指出，這一錯誤源於一個人工智慧 程式掃描了聯邦財政部編制的外國資產控制辦公室（OFAC）的制裁名單。穆哈默德表示，他從Waymo的員工那裡得知，在他註冊帳戶後，該公司使用人工智慧軟體對該名單進行了交叉核對，作為身份驗證流程的一部分。

訴狀稱，雖然穆哈默德醫生的名字不在名單上，但與「名單上的一個或多個穆斯林或中東人姓名」相似。Waymo發言人駁斥了這項指控：「Waymo不會歧視任何人使用我們的服務，」發言人在一份聲明中寫道。「我們致力於為我們服務的社區中的所有人提供便利。我們不同意這些說法。」

穆哈默德最早在2023年11月初意識到出了問題。當時他註冊了自駕計程車公司的WaymoOne帳戶，該公司當時正向其部分用戶提供WaymoOne應用程式的乘車服務。穆哈默德說，註冊帳戶後，他收到了一連串的錯誤訊息，導致他無法預訂車輛。

1月份，穆哈默德開始聯絡Waymo客服，詢問服務被拒絕的原因。他說，當他詢問拒載是否基於歧視時，該公司關閉了他的支援工單。穆哈默德的律師達拉普（Shounak Dharap）表示，最終穆哈默德在社交媒體上發布了自己的經歷，並得到了他社交圈中一些與Waymo有關的人的回應。

訴訟文件顯示，這些人解釋了身分驗證流程，並描述了人工智慧軟體的工作原理，並表示無法繞過系統限制。「這是我們越依賴人工智慧系統，就越會遇到的問題的一種新表現形式，」達拉普說道，並指出類似的「演算法歧視」案例已經阻礙了人們尋求就業、保險或公共服務。

達拉普強調，他的客戶提起訴訟並非為了經濟利益，穆哈默德的主要目的是尋求公共禁令救濟，「以防止此類事件再次發生」。