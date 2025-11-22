垃圾費、保費將上調 小商家叫苦：恐縮減人手 甚至關門

舊金山小商業垃圾費、商業保費年底將上調。（記者李怡/攝影）

舊金山 多數家庭與小型商鋪即將面臨一筆新的生活成本壓力。根據舊金山市政府21日公告，市內垃圾收集服務提供商Recology San Francisco的基本月費目前為每戶約47元，但經市府垃圾費率委員會（Refuse Rate Board）今年6月批准後，未來三年將逐步調漲至2026年約52.75元、2027年約56.52元、2028年約58.46元，累計三年約上漲24.4%。

與此同時，小型商家經營成本中另一項隱形支出是商業保險 費，正迅速上漲，儘管多數店鋪未提交理賠，保險續約仍被要求調高，有的年增幅達30%以上。

據了解，本次垃圾費調漲的原因主要包括，營運成本上升。包括人工、燃料、轉運及處理費用，以及過去費率設定低於成本，須透過調整回補。Recology在其商業用戶常見問答中指出，垃圾收集費多年維持平穩，但為了支付傾倒場、轉運站費用上升、新增廚餘及有機物處理設施、加大公共街道垃圾桶與非法傾倒清理力度，所以費用必須上調。

至於商業保險費上升原因，是因近年來城中多發如盜竊、破窗、商業賠償案件增加、訴訟與賠付金額上升、通膨推高修復成本，以及保險公司風險控管加嚴。根據舊金山紀事報報導，一位餐飲業者指出，去年保費 為3萬4643元，今年續保時變成4萬7040元，上漲約35%。該業者表示，明明沒出理賠，也沒重大事故，但保費漲得比生意還快。

日落區經營餐館的李東峰表示，餐館每天都要處理大量廚餘與紙箱，垃圾桶比以前大、次數比以前多，但收入還沒回到疫前水準，這次垃圾月費要漲，每月多幾十元，店鋪運營成本愈來愈高。

這兩筆費用漲幅雖然看似每月幾十元，但對許多月營收有限的小商家而言，等於讓微薄的利潤被再壓一層。若租金、人力成本、物料成本同時上揚，商家可能被迫縮減人手、縮短營業時段，甚至考慮收店。