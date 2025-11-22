我的頻道

史詩級發現…灣區溪流上游70年來首見鮭魚 環團：30年的努力

編譯組／綜合報導
灣區溪流70年來首度現鮭魚溯游至上游。(本報資料照片)
灣區溪流70年來首度現鮭魚溯游至上游。(本報資料照片)

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，在阿拉米達溪（Alameda Creek）中已有一小群鮮紅的鮭魚（Salmon）躍過人工建造的小型跳台，奮力逆流而上。這些從太平洋返回的鮭魚即將開始產卵。

非營利組織阿拉米達溪聯盟（Alameda Creek Alliance）主任米勒（Jeff Miller）表示，截至19日，至少有一條鮭魚游到了上游20哩處的Sunol谷，比其他鮭魚游得更遠，也是自1950年代以來已知游得最遠的一條。

「這堪稱史詩級壯舉，正是我們過去30年努力的目標，」米勒表示，「對眾多野生動物而言，這將帶來極具意義的生態改善；對公眾來說，時隔多年重見鮭魚回歸溪流同樣意義非凡。」

阿拉米達溪全長45英里，蜿蜒流經佛利蒙市（Fremont），最終在聖馬刁-海沃大橋（San Mateo-Hayward Bridge）南側注入舊金山灣（San Francisco Bay）。米勒指出，鮭魚曾是該溪流原生魚種，但數十年來因混凝土屏障及其他供水基礎設施阻斷洄游通道，始終無法抵達溪流上游區域。

但在過去30年間，在環保組織的推動下，阿拉米達縣水利防洪區等機構完成了多項旨在促進魚類洄游的修復工程。官員們拆除若干小型水壩，並在其餘水壩上建造魚梯，幫助鋼頭鱒（steelhead trout）和鮭魚越過障礙。

米勒稱，近年完工的阿拉米達溪下游階梯魚道「營造出利於魚類遷徙的水力條件」，「設有供魚類停留的區域，它們只需逐級攀升，停歇後再繼續前進」。

據阿拉米達縣水利局（Alameda County Water District）統計，下游魚道改造工程耗資8000萬美元，歷時20餘年完成7項工程。

本周，阿拉米達溪聯盟志願者拍攝到約十餘條鮭魚利用最新魚梯逆流而上，進入距海灣約12英里的Niles峽谷下游區域。

「我們目睹的可能只是冰山一角，實際洄游規模或許相當可觀，」米勒分析道，「這些魚類深諳遷徙之道，它們會相互尋覓，找到理想的產卵棲息地。」

修復工程雖以恢復北加州瀕危物種鋼頭鱒為目標，但鮭魚同樣從中受益，每年11月底至12月，它們沿阿拉米達溪洄游時正得其助。

鮭魚屬於溯河洄游魚類，即在淡水溪流中誕生，成年後遷徙至海洋生活，最終依靠嗅覺和磁場信號指引，返回出生溪流產卵並終老。歸來的鮭魚惠及整個生態系統，吸引著各類掠食者與腐食動物。

米勒期待鮭魚以及回歸速度較慢的虹鱒魚能抵達蘇諾爾地區荒野保護區。該地偏遠環境極佳，遊客可觀賞魚群產卵。

鮭魚 復工 舊金山

