沙加緬度縣亞裔地檢長 參選第6選區國會議員

沙加緬度縣地檢長胡天(Thien Ho)競選國會議員。 (sacda.org)

沙加緬度縣亞裔 地檢長胡天（Thien Ho，音譯），宣布參選代表加州 第六選區的國會議員席位。

沙加緬度的ABC電視台報導，民主黨 候選人胡天表示，他參選是為了「捍衛我們的自由，重建法律的治理」（defend our freedoms and restore the rule of law）。他的競選綱領還強調降低住房和食品價格、保護工薪家庭以及擴大醫療保健覆蓋範圍。

胡天於1998年開始擔任檢察官員，最終於2004年加入沙加緬度縣地方檢察長辦公室，並在之後參與了「金州殺手」（Golden State Killer）的定罪工作 。他於2022年當選為沙縣地檢長。

加州新的第六國會選區涵蓋沙加緬度縣的大部分地區。根據50號提案批准的新選區畫分，該選區包括北沙加緬度、納托馬斯（Natomas）、東沙加緬度、西沙加緬度、北高地（North Highlands）、柑橘高地（Citrus Heights）、羚羊（Antelope）、奧蘭治維爾（Orangevale）、羅斯維爾（Roseville）和羅克林（Rocklin）。

胡天加入因新選區畫分而日益壯大的候選人行列，其中包括本月初宣布參選的前州參議員潘君達（ Richard Pan）和湯姆林森（Lauren Babb Thomlinson）。