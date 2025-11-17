米慎槍擊1死1重傷 無人車Waymo疑拍到關鍵畫面

我的頻道

記者王子涵／舊金山報導
舊金山一起午夜槍擊案造成一人死亡、另一人重傷。據報導，Alphabet旗下的無人車Waymo可能拍下了案發畫面。舊金山警局（SFPD）和急救人員於周日凌晨12時25分接獲報案，指出位於米慎區Valencia街與16街口發生多人槍擊案。

警方表示，兩名男子在衝突中中彈，被緊急送往附近醫院，傷勢危及生命，其中一人不幸死亡，另一人仍處於重症狀態。

警局很快鎖定嫌犯23歲的Larry Hudgson Jr.，其在稍後於訪谷區被逮捕。Hudgson周日上午9時左右因涉嫌謀殺被正式拘留。

根據911調度紀錄，槍擊事件發生時，一輛Waymo無人車正沿16街向東行駛，經過Skylark酒吧後不久，涉及衝突的人撞上該車。雖然警方尚未正式確認Waymo車輛是否完整拍下事件經過，Waymo公司也拒絕評論。

調度員表示，警方在得知涉案車輛位置後，隨即聯絡Waymo，確認車輛受到了涉案人員的接觸。這一畫面可能對案件調查提供關鍵證據。

儘管嫌犯已被拘捕，警方強調調查仍在進行中，並呼籲知情民眾提供線索。市民可撥打SFPD線索熱線（415-575-4444）或透過短信TIP411發送訊息，訊息內容須以「SFPD」開頭。

Waymo 槍擊 舊金山

