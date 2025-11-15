我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

庫克最快明年交棒？FT：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

連續3季用戶流失…Verizon擬裁2萬人 歷來最大瘦身

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Verizon將裁員近2萬人，創下科技行業史上最大規模裁員之一。(本報檔案照)
Verizon將裁員近2萬人，創下科技行業史上最大規模裁員之一。(本報檔案照)

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，據多家消息來源透露，Verizon正計畫裁減多達2萬個崗位，並將約180至200家門店轉為特許經營模式（franchises），此舉為該公司歷史上規模最大的裁員行動之一。

總部位於紐約（New York）的Verizon在美國各地設有重要業務據點，包括舊金山的創新實驗室，但連續三個季度面臨用戶流失困境，同期競爭對手AT&T和T-Mobile則持續擴大客戶基數。

消息人士向彭博資訊社（Bloomberg）、路透（Reuters）和「華爾街日報」（Wall Street Journal）透露，裁員行動最早將於下周啟動，可能影響這家電信巨頭10萬名員工中的兩成人員。

裁員方式主要通過解雇，同時隨著公司直營零售網點轉為特許加盟經營模式，更多員工將脫離Verizon薪資體系。這些門店仍將保留Verizon品牌，但由獨立經營者管理，其員工將不再隸屬於這家電信巨頭。

在經濟不確定性和自動化變革的雙重壓力下，Verizon加入了日益擴大的企業瘦身行列。從Amazon到Target，多家企業近幾周相繼宣布裁員。

Challenger, Gray & Christmas公司報告顯示，美國雇主十月宣布裁員逾15萬人，創下二十餘年來單月最高紀錄。

此舉正值新任首席執行長舒曼（前PayPal及Virgin Mobile USA高管）啟動全面改革之際，旨在精簡運營並在競爭激烈的無線通信市場奪回份額。

舒曼上月在討論公司第三季度業績的電話會議中表示：「Verizon正處於關鍵轉折點。我們擁有大量提升效率、增強靈活性的機遇。成本削減將成為我們日常運營的常態。」

最新財季數據顯示，Verizon流失7000個消費者後付費手機（postpaid phone connections）用戶，這一數字超出分析師預期。

「過去數年間，儘管我們在網絡卓越性方面持續投入，市場份額卻不斷萎縮。今日起，局面將徹底改變。」舒曼在致員工信中寫道，「我們將依託卓越網絡提升淨增用戶份額。市場制勝需要全新策略，需要全面革新且更具競爭力的客戶價值主張，需要貫穿整個客戶體驗的卓越服務。」

據路透社報導，公司重組還將涉及非工會管理崗位，預計超20%的管理層將受影響。

分析師指出，此輪削減成本舉措反映出企業在成熟的美國電信市場運營面臨的挑戰，它們同時需投入5G及寬帶網絡建設。

舒曼去年10月表示：「成本轉型，即從根本上重構我們的支出基礎正是當前所需。」 「我們將打造更精簡、更高效、更靈活的企業。」

裁員 舊金山 華爾街

上一則

AI詐騙年捲數百億 音訊陷阱最易誤導 接不明電話就可能被騙

下一則

大氣河風暴剛過去 又3場將接踵而至

延伸閱讀

電信競爭激烈 威瑞森下周裁員1.5萬人 公司史上之最

電信競爭激烈 威瑞森下周裁員1.5萬人 公司史上之最
350億元併購案後 新思科技將裁員2800人

350億元併購案後 新思科技將裁員2800人
全美執行長離職率升 加州9個月194位居冠

全美執行長離職率升 加州9個月194位居冠
4類衣物與紡織品 洗衣專家：適合熱水清洗

4類衣物與紡織品 洗衣專家：適合熱水清洗
IBM全球裁員千人 灣區75人受影響

IBM全球裁員千人 灣區75人受影響

熱門新聞

星巴克公布的小熊杯。（星巴克官網）

灣區民眾凌晨排隊搶購星巴克小熊杯 網路轉售價飆破500元

2025-11-07 13:43
醫療保險詐騙橫行。示意圖（路透）

5大警訊 一眼識破醫療保險騙局

2025-11-10 13:43
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

2025-11-04 20:12
旅客林先生在手機中收到警告，可能面臨航班變動。(受訪者提供)

聯邦停擺 航班大亂 華人最慘恐開車25小時回聖荷西

2025-11-08 01:20
短訊聲稱華人有逾期未付的交通罰單，也是常見的詐騙手段。（記者陳曉峰 / 翻攝）

華男機智識破醫保詐騙 還被罵「你是否做了虧心事」

2025-11-08 20:24
報告主筆羅賓遜博士（Dr. William Robinson）(med.stanford.edu）

免疫醫學重大突破 史丹福大學破解狼瘡起因

2025-11-13 18:46

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身