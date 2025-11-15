連續3季用戶流失…Verizon擬裁2萬人 歷來最大瘦身

Verizon將裁員近2萬人，創下科技行業史上最大規模裁員之一。(本報檔案照)

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，據多家消息來源透露，Verizon正計畫裁減多達2萬個崗位，並將約180至200家門店轉為特許經營模式（franchises），此舉為該公司歷史上規模最大的裁員 行動之一。

總部位於紐約（New York）的Verizon在美國各地設有重要業務據點，包括舊金山的創新實驗室，但連續三個季度面臨用戶流失困境，同期競爭對手AT&T和T-Mobile則持續擴大客戶基數。

消息人士向彭博資訊社（Bloomberg）、路透（Reuters）和「華爾街 日報」（Wall Street Journal）透露，裁員行動最早將於下周啟動，可能影響這家電信巨頭10萬名員工中的兩成人員。

裁員方式主要通過解雇，同時隨著公司直營零售網點轉為特許加盟經營模式，更多員工將脫離Verizon薪資體系。這些門店仍將保留Verizon品牌，但由獨立經營者管理，其員工將不再隸屬於這家電信巨頭。

在經濟不確定性和自動化變革的雙重壓力下，Verizon加入了日益擴大的企業瘦身行列。從Amazon到Target，多家企業近幾周相繼宣布裁員。

Challenger, Gray & Christmas公司報告顯示，美國雇主十月宣布裁員逾15萬人，創下二十餘年來單月最高紀錄。

此舉正值新任首席執行長舒曼（前PayPal及Virgin Mobile USA高管）啟動全面改革之際，旨在精簡運營並在競爭激烈的無線通信市場奪回份額。

舒曼上月在討論公司第三季度業績的電話會議中表示：「Verizon正處於關鍵轉折點。我們擁有大量提升效率、增強靈活性的機遇。成本削減將成為我們日常運營的常態。」

最新財季數據顯示，Verizon流失7000個消費者後付費手機（postpaid phone connections）用戶，這一數字超出分析師預期。

「過去數年間，儘管我們在網絡卓越性方面持續投入，市場份額卻不斷萎縮。今日起，局面將徹底改變。」舒曼在致員工信中寫道，「我們將依託卓越網絡提升淨增用戶份額。市場制勝需要全新策略，需要全面革新且更具競爭力的客戶價值主張，需要貫穿整個客戶體驗的卓越服務。」

據路透社報導，公司重組還將涉及非工會管理崗位，預計超20%的管理層將受影響。

分析師指出，此輪削減成本舉措反映出企業在成熟的美國電信市場運營面臨的挑戰，它們同時需投入5G及寬帶網絡建設。

舒曼去年10月表示：「成本轉型，即從根本上重構我們的支出基礎正是當前所需。」 「我們將打造更精簡、更高效、更靈活的企業。」