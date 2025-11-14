外出小心…大氣河風暴襲灣區 舊金山多處道路積水

我的頻道

記者李怡／舊金山報導
公務局清理街道上因暴風雨倒塌的樹木。（記者李怡／攝影）
大氣河風暴13日清晨自北向南席捲舊金山灣區，全市多處道路積水、強風造成能見度降低，局部地區路段關閉。市長羅偉（Daniel Lurie）上午緊急對市民發出防災提醒，呼籲民眾在上下班、接送孩童往返學校時務必提高警覺，避免前往積水路段，並隨時注意AlertSF的緊急通知。

羅偉表示，舊金山正遭遇強風豪雨，危險狀況可能在短時間內出現。請市民通勤時務必小心，遠離積水與倒樹區域，並保持警覺。他強調，任何與公共安全相關的資訊，市府都會第一時間透過AlertSF發布，鼓勵民眾即刻開啟手機簡訊提醒。

截至上午9時30分舊金山市內的停電與災損情況算輕微，並未出現大規模斷電。不過市府提醒，最新的停電情況仍需透過PG&E停電地圖查詢，氣象預測則可透過國家氣象局Bay Area頁面更新。全市目前處於洪水警示（flood advisory）。

由於雨勢集中在短時間內傾瀉，多處低窪地區已出現道路積水。包括金門公園（Golden Gate Park）內的MLK與 Transverse Drive路口、25大道與林肯大道（Lincoln Blvd.）交會處、以及北向落日大道（Sunset Blvd.）從 Irving至MLK Drive路段，均因積水封閉。市府並宣布，Stern Grove、Pine Lake、舊金山植物園（Botanical Garden）與日本茶園（Japanese Tea Garden）因安全考量暫時關閉，預計明天重新開放。

市府提醒，風暴期間最重要的安全要點包括，首先，出門通勤時務必小心，不論開車、搭公車、騎車或步行，都應留意路面積水、強風與視線不佳等情況。雨天能見度低，穿著亮色衣物可幫助他人辨識，避免意外發生。

其次，民眾如需防範住家積水，可前往市工務局（Public Works）位於Marin Street與Kansas Street的倉儲場，於上午8時至下午2時免費領取沙包。

市府也提醒，無論徒步或開車，都應遠離所有已知的積水區，並將所有倒塌或傾斜的電線視為帶電線路。若發現下水道阻塞或街區積水，可透過311匯報。

羅偉再次呼籲市民登記使用緊急警報系統，只需將所在郵遞區號傳送至888-777，即可收到最新的天候與道路警示。他表示，面對大氣河帶來的強風暴雨，市府和居民必須齊心協力，確保自己與家人的安全。

更多防風、防淹資訊可至市府網站sf.gov/storms查詢。

灣區房市更迭 舊金山房市復甦 南灣開始降溫

