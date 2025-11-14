我的頻道

經濟學人：台灣亮眼成長藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

屋崙校園又槍響 萊尼學院傳奇教練中彈

記者王子涵／舊金山報導
畢姆現年66歲，是屋崙體育界40多年來的重量級人物。（取自畢姆Instagram）
屋崙萊尼社區學院（Laney College）14日驚傳校園槍擊，資深美式足球教練兼體育主任畢姆（John Beam）在校內體育館中彈受傷，校方隨即發布封鎖警報，多名警員迅速趕抵現場。目前畢姆已被緊急送往海蘭醫院（Highland Hospital），據悉送醫時仍有生命跡象。

培爾塔社區大學學區（Peralta Community College District）發言人強森（Mark Johnson）證實，槍擊發生在上午稍晚，地點位於萊尼學院的體育館。一名不具名消息人士透露，槍擊發生在館內，畢姆被送上救護車時仍清醒，但傷勢未公布。

屋崙警方表示，警員接獲報案後迅速到場，並確認嫌犯是一名身穿黑色連帽衫的男子，行凶後徒步逃逸。代理警局長比爾（James Beere）表示，警方正尋求民眾協助追緝嫌犯。至下午時分，警方宣布校園已無「立即威脅」，但萊尼學院宣布當天所有面授課程停課，僅線上課程照常進行。

下午時段，海蘭醫院急診室外聚集多名警員；約十多名穿著體育服飾、疑似與畢姆相關的人士，也陸續進入重症照護區，同行的還包括警察牧師。

畢姆現年66歲，是屋崙體育界40多年來的重量級人物。2020年Netflix紀錄片「Last Chance U」第五季以萊尼學院橄欖球隊為主題，讓他聲名遠播。在他的領導下，萊尼老鷹隊（Laney Eagles）於2018年奪下全國社區學院冠軍。他也協助數百名球員轉入四年制大學，部分更成功進入NFL，使萊尼學院成為屋崙社區堅韌與希望的象徵。

畢姆曾多次強調青少年體育的重要性，他談及屋崙本地少足隊「Dynamites」時指出，運動為年輕人提供歸屬感，「整個社區會一起支持這些孩子，他們需要的是正面力量。」

此次槍擊也是本周屋崙校園第二起槍枝暴力事件。前一天，屋崙天際線高中（Skyline High School）也傳出學生中彈，校園短暫封鎖、警方大舉進駐。

屋崙市長芭芭拉李（Barbara Lee）發表聲明表示震驚與心碎，強調「這是屋崙一周內第二起校園槍擊事件，我們必須正視槍枝暴力危機，這種暴力正在奪走安全、摧毀我們的未來。」

