金山洪水補助 合格者最高10萬

舊金山公共事業委員會為應對雨季來臨，檢修社區排水管道。（SFPUC供圖）

隨著冬季雨季臨近，本周舊金山 將再迎風雨天氣。為降低大雨可能帶來的淹水災情，市政府表示，有多項免費資源和補助計畫，例如免費沙包、符合「洪水管理補助計畫」資格者最高可獲10萬美元資金等，協助居民跟城市商戶度過度過雨季。

舊金山工務局（Public Works）特別針對低窪地區和易淹區，提供免費沙包，每戶居民最多可領取10袋。沙包可有效阻擋水流進入門口或車庫，居民可在每周一至六上午8時至下午2時，前往Kansas與Marin街交界的操作站領取，不需事先預約。

舊金山公用事業委員會（SFPUC）啟動「洪水管理補助計畫」，對符合資格的房屋業主提供最高10萬美元的資金，用於加裝防水閥門、排水泵、擋水板、重整地勢與防水密封等設施，有助於從根本改善積水問題。更多詳細資訊或申請資源請訪問：sfpuc.gov/RainReadySF。

SFPUC提供的百年一遇暴雨洪水風險地圖，讓居民清楚了解自己住家是否位於潛在洪災高風險區。目前法律規定，房產買賣與出租皆須揭露此資訊，提醒屋主跟租客 事先做好預防準備。

市府也積極推動綠色基礎設施，鼓勵學校、醫療院所與社區團體建設讓雨水自然滲入地下的空間，自2019年起已撥款3000萬美元補助相關設施，除減少淹水外，也同時提升街區綠意與社區環境。

另應急管理處也表示，雨季不是政府單方面的責任，居民也應檢查急救物資、固定陽台物品、做好防停電準備。若遇到排水口堵塞、淹水、污水回流或異味等狀況，建議立即撥打311或造訪 sf311.org。