司機打瞌睡 Muni列車超速暴衝 乘客遭拋飛腦震盪

記者王子涵／舊金山報導
乘客驚恐尖叫，車廂猛烈晃動，數人從座位滑落。（列車監控攝像）
舊金山一列Muni N-Judah號列車9月間在早高峰時段驚險超速行駛，車廂劇烈搖晃、乘客尖叫，有人被拋飛跌倒，而駕駛員竟被拍到當場昏睡。舊金山交通局（SFMTA）周一證實，事件起因為「駕駛疲勞」，並非機械故障。

事發於9月24日上午約8時37分，一列往市中心行駛的雙車廂輕軌列車離開Sunset Tunnel時突然提速，在Duboce Park附近彎道以約時速50哩衝出隧道，遠超Muni平均時速8至10哩的安全範圍。乘客驚恐尖叫，車廂猛烈晃動，數人從座位滑落。

在社群平台Reddit流傳的影片顯示，駕駛員頭部下垂、雙眼緊閉，疑似在操作台前睡著。列車劇烈搖晃時，她驚醒後慌張按下控制面板按鍵試圖煞車。影片中可聽到她驚魂未定地說：「對不起，它停不下來，我真的停不下來，對不起。」

駕駛員頭部下垂、雙眼緊閉，疑似在操作台前睡著。（列車監控攝像）
列車最終在Duboce Avenue靠近Walter Street停下，錯過原定停靠站。交通局表示，列車未出軌，但經歷「一連串異常晃動」。一名乘客表示，他的頭部撞擊車壁後被診斷為腦震盪。

交通局的調查報告指出，事件由操作人員疲勞導致，列車煞車系統、軌道與信號設備均「運作正常」。該名駕駛已被調離駕駛職務。

交通局局長寇淑寶（Julie Kirschbaum）說：「我們理解這對乘客而言是極為驚嚇的經歷。安全始終是我們的首要任務，我們會確保問責並採取一切必要措施維持Muni的安全與可靠。」

乘客驚恐尖叫，車廂猛烈晃動，數人從座位滑落。（列車監控攝像）
