我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

北加華男識破詐騙掛電話 騙子竟再致電嗆「是不是做虧心事」

記者陳曉峰／屋崙報導
短訊聲稱華人有逾期未付的交通罰單，也是常見的詐騙手段。（記者陳曉峰 / 翻攝）
短訊聲稱華人有逾期未付的交通罰單，也是常見的詐騙手段。（記者陳曉峰 / 翻攝）

東灣華人Jack昨日表示，最近一個月內收到三次醫療保險詐騙電話，甚至有來電顯示冒充凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente），聲稱他的某個醫療理賠沒有過，索要他的個人資料並希望騙取財物。他經過聊天後，馬上判斷對方是騙子，當即掛掉。另外一個冒充洛杉磯某醫療保險公司的騙子，甚至在第二次來電中訓斥他「你是不是做了虧心事，為什麼第一次匆忙掛電話？」讓人哭笑不得。

Jack說，平常時不時能看到媒體報導提醒，希望大家注意騙局，自己也沒當回事，沒想到，下半年收到的簡訊和電話詐騙開始增加。最常見的是說自己欠下某地的過橋費或交通罰單，逾期未交費，會被吊銷駕照等。

Jack在7月收到一則簡訊，稱他仍有未繳交通罰單，若未能在7月24日前支付，將從7月25日起處罰。包括向車管局（DMV）違規資料庫上報、自7月25日起暫停車輛註冊、吊銷駕駛資格30天、轉交收費站處理並加收35%服務費等，可能面臨起訴且信用評分受損。

10月中，Jack接到一通電話，顯示來電號碼是凱瑟醫療集團。但對方說是中文，聲稱他有個醫療帳單的理賠沒有過，「我從來沒有收到凱瑟電話提及帳單，最多是詢問和確定預約醫生事項。且對方直接說中文，而不是說英文，所以我判斷是騙子。但也搞不懂，為什麼騙子的來電顯示是凱瑟醫院的，不知道用了什麼技術手段。」

沒過幾天，Jack又收到一個自稱洛杉磯某醫療保險機構的電話，也是同樣手段。聲稱他申請的某個醫療理賠沒有獲得審批，需要核對資訊，騙子還叫出了他姓氏。Jack馬上反問，「你告訴我，我的全名是什麼？」對方回答說，「你的名字難道還要我說？」Jack馬上掛斷電話。不料，詐騙者接著打過來說：「哎，你為什麼急匆匆的掛斷電話，是不是做了什麼虧心事？」

Jack哭笑不得，直接掛斷電話，並封鎖對方電話，「和這種騙子多說一句話，都是浪費時間和生命。不過這些人也正是不以為恥、反以為榮，反而振振有詞的訓斥我。」他也希望提醒華人朋友，目前詐騙手段層出不窮，一定要萬分小心簡訊和電話，不要盲目點擊不知情的網址連結，避免被騙，「就我所知，醫療機構不會直接電話催費。」

凱瑟醫療集團的官網聲明說，近期冒充該集團的詐騙電話數量有所增加，這些電話旨在騙取個人財務資訊。並強調，凱瑟不會出售或分享會員的個人、財務或醫療資訊。「只會就您在凱撒醫療集團接受的醫療服務及帳單事宜與您聯繫。獲取資訊最簡單的方法之一就是直接索取。而這正是電子郵件詐騙、欺詐郵件和電話的製造者們慣用的伎倆。騙子們有很多花招來騙取你的個人資訊。但只要知道該注意哪些方面，就能更有效地保護自己。

與其他詐騙手段一樣，來電顯示欺騙旨在讓您措手不及，從而洩露個人財務資訊。來電顯示欺騙是指來電者故意偽造發送到您來電顯示螢幕上的資訊，以掩蓋其真實身分。來電可能看似來自可信來源，例如您當地的警察局或醫療機構，但實際上卻是有人企圖騙取您的錢財或重要的個人資訊，這些資訊可能被用於詐騙活動。企業無法阻止來電顯示欺騙，因此提高防範意識至關重要。」

促進消費者保護的聯邦貿易委員會此前曾在灣區舉辦討論會，提醒亞裔社區小心各種詐騙。...
促進消費者保護的聯邦貿易委員會此前曾在灣區舉辦討論會，提醒亞裔社區小心各種詐騙。（記者陳曉峰 / 攝影）

詐騙 醫療保險 罰單

上一則

5大警訊 一眼識破醫療保險騙局

延伸閱讀

溫蒂漢堡關店潮擴大 速食業洗牌

溫蒂漢堡關店潮擴大 速食業洗牌
五大警訊 一眼識破醫療保險騙局

五大警訊 一眼識破醫療保險騙局
華男機智識破醫保詐騙 還被罵「你是否做了虧心事」

華男機智識破醫保詐騙 還被罵「你是否做了虧心事」
加州速食業洗牌 Wendy's、Jack in the Box縮減門店數

加州速食業洗牌 Wendy's、Jack in the Box縮減門店數
民主黨薛瑞爾勝出 新州史上第2位女州長

民主黨薛瑞爾勝出 新州史上第2位女州長

熱門新聞

星巴克公布的小熊杯。（星巴克官網）

灣區民眾凌晨排隊搶購星巴克小熊杯 網路轉售價飆破500元

2025-11-07 13:43
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

2025-11-04 20:12
富比士數據顯示，灣區首富是甲骨文公司創辦人艾利森，截至2025年10月，他的淨資產為3410億美元。(美聯社)

舊金山灣區億萬富豪數量全世界最多 這些地方「含金量」最高

2025-11-04 12:56
短訊聲稱華人有逾期未付的交通罰單，也是常見的詐騙手段。（記者陳曉峰 / 翻攝）

華男機智識破醫保詐騙 還被罵「你是否做了虧心事」

2025-11-08 20:24
舊金山一家四口命案悲劇真相待解。(取自舊金山警局臉書)

舊金山百萬豪宅一家四口離奇死亡 母親疑藏早期警訊

2025-11-04 18:53
旅客林先生在手機中收到警告，可能面臨航班變動。(受訪者提供)

聯邦停擺 航班大亂 華人最慘恐開車25小時回聖荷西

2025-11-08 01:20

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活