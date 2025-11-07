金山警啟用無人機先行回應系統 商業區逮13竊賊

我的頻道

記者陳曉峰／舊金山報導
舊金山警局本開展了一場多機構聯合有組織零售盜竊防範行動，首次啟用無人機先行回應系統，共逮捕 13名涉嫌入店行竊的嫌犯。（記者陳曉峰 /攝影）
舊金山警局本開展了一場多機構聯合有組織零售盜竊防範行動，首次啟用無人機先行回應系統，共逮捕 13名涉嫌入店行竊的嫌犯。（記者陳曉峰 /攝影）

舊金山警局本周在Stonestown Galleria購物中心與West Portal商業區開展了一場多機構聯合有組織零售盜竊防範行動，首次啟用無人機先行回應系統（Drone as First Responders），共逮捕13名涉嫌入店行竊的嫌犯。

警方在行動中採用多種協作策略，包括便衣監控小組、制服逮捕小組，並首次啟用無人機先行回應系統。這一系統在確保商場顧客與員工安全的同時，也幫助警方精準鎖定目標、迅速逮捕嫌犯。多家大型零售企業及其防損部門也與警局密切合作，協助執行這場為期一天的特別行動。

警局表示，此次行動是警方持續打擊熱門購物區有組織零售犯罪努力的一部分。除了常規警力巡邏外，警方還在全市範圍內部署便衣警員進行專項與普遍監控。僅在今年，金山警方就在南市場區（SoMa）與米慎區（Mission District）等地逮捕了數百名涉嫌零售盜竊的人員。

這項行動部分資金來自州府於2023年撥款的1530萬的有組織零售盜竊防範補助金。警方表示，將繼續利用此資金加強打擊行動，減少對社區與本地商家的損害。雖然部分嫌犯已被拘捕，但案件仍在調查中。任何掌握線索的市民可撥打415-575-4444聯繫金山警局，或發送短信至TIP411，並以「SFPD」開頭提供資訊。

