我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

裴洛西不尋求連任 繼任者之爭迅速升溫

編譯廖宜怡╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州參議員威善高已宣布角逐裴洛西國會席位，在目前一眾可能候選人中知名度最高。（美聯社）
加州參議員威善高已宣布角逐裴洛西國會席位，在目前一眾可能候選人中知名度最高。（美聯社）

前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）6日宣布不再尋求連任國會議員，但繼任者之爭早在她做出這項宣布之前就已展開。現在，爭取裴洛西席位的競爭可能迅速升溫，進而成為2026年中期選舉前最受矚目的競爭之一。

舊金山紀事報表示，聯邦眾議院席次多達435個，這個代表舊金山絕大部分地區的席位並沒有任何特殊之處，但裴洛西本人有。裴洛西擁有的影響力提高了人們對這場選舉的關注，而川普之前針對舊金山的種種舉措，也進一步加強了人們觀戰的興趣。

到目前為止，已宣布將角逐裴洛西席位的候選人包括加州民主黨參議員威善高（Scott Wiener），被認為是加州參議會中最進步派的議員，但在紐約市只能算是溫和派；另一位是查克拉巴蒂（Saikat Chakrabarti），一位富有的軟體工程師，曾任聯邦眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）幕僚長。

此外，政治觀察人士一直猜測，律師出身、在民主黨內十分積極的裴洛西之女克莉斯汀‧裴洛西（Christine Pelosi）可能有意競選母親的席位。但她本人尚未表示是否有興趣參選。

另一位潛在候選人是現任舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan），她被認為可能獲得裴洛西背書，據信她正在考慮參選。

紀事報指出，這場選舉可能創造歷史。如果威善高勝出，他將是首位代表舊金山進入國會的公開同性戀人士；若是陳詩敏或查克拉巴蒂勝出，將成為國會首位代表舊金山的亞裔議員。長久以來，舊金山一直是維護多元性別群體權益的堅強堡壘，人口超過30%是亞裔。

在這幾位候選人當中，最知名的要屬威善高。威善高在舊金山擔任了約六年市議員，於2016年當選代表舊金山和灣區中半島部分地區的加州參議員。他經常參與有爭議性且複雜的政策抗爭，從提高住房密度到保護跨性別者權利，再到為當地陷入財務困境的公共交通系統爭取資金。

威善高「放手一搏」（go big or go home）的問政作風使他成為州政府中的重量級人物，也使其全國知名度大增。紀事報認為，威善高可能需要籌集大量資金，同時全力以赴競選，才能擊退潛在的挑戰者。

前眾議院議長裴洛西6日宣布不再尋求連任。（美聯社）
前眾議院議長裴洛西6日宣布不再尋求連任。（美聯社）

舊金山 裴洛西 加州

上一則

IBM全球裁員千人 灣區75人受影響

下一則

加州全保投保季開跑 補助法案未續恐讓保費翻倍

延伸閱讀

裴洛西從政畫句點 川普：「邪惡女人」退休對國家是好事

裴洛西從政畫句點 川普：「邪惡女人」退休對國家是好事
裴洛西不拚連任 訪台見蔡英文、天安門拉布條都列入生涯回顧影片

裴洛西不拚連任 訪台見蔡英文、天安門拉布條都列入生涯回顧影片
裴洛西宣布不再競選國會眾議員 近40載傳奇政治生涯落幕

裴洛西宣布不再競選國會眾議員 近40載傳奇政治生涯落幕
強風突襲 Nob Hill社區大樹橫倒阻街 居民驚魂未定

強風突襲 Nob Hill社區大樹橫倒阻街 居民驚魂未定
錢尼逝世 小布希讚他正直嚴謹 川普未發一言

錢尼逝世 小布希讚他正直嚴謹 川普未發一言

熱門新聞

美國花樣滑冰冠軍劉美賢，談遭中國間諜活動盯上及FBI保護歷程。（本報檔案照）

世界花式滑冰冠軍劉美賢：曾遭中國間諜監視 獲FBI保護

2025-10-31 14:56
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身分簽證。（記者李怡／攝影）

亞馬遜全球裁員1.4萬人 華人工程師：簽證倒數60天要離境

2025-10-31 02:20
聖塔克魯茲科技公司執行長阿特雷遭人綁架謀殺迄今已過了六年，多名嫌犯陸續面臨審判。(取自聖塔克魯茲縣警長臉書)

科技公司執行長遭綁架遇害 被指營造有毒環境、羞辱員工

2025-10-30 15:47
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

2025-11-04 20:12
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身份簽證。（記者李怡╱攝影）

亞馬遜大裁員 華人工程師：壓力大、還得算H1B時鐘

2025-10-30 20:59
富比士數據顯示，灣區首富是甲骨文公司創辦人艾利森，截至2025年10月，他的淨資產為3410億美元。(美聯社)

舊金山灣區億萬富豪數量全世界最多 這些地方「含金量」最高

2025-11-04 12:56

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切