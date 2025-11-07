羅偉任命第4區市議員 29歲菲華裔艾嘉斯接棒

我的頻道

記者李怡╱舊金山報導
市長羅偉6日任命具有華裔和菲律賓裔血統的艾嘉斯為第四區市議員。（記者李怡╱攝影）
舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）6日宣布，任命29歲有著華裔和菲律賓裔混血的艾嘉斯（Isabella Beya Alcaraz）出任市議會第四區議員，填補被罷免的前市議員殷嘉立留下的職缺。這位在日落區土生土長的年輕女性，曾是小商家與藝術教師，被視為能團結分歧社區、為居民帶來新氣象的新一代領袖。

羅偉表示，日落區居民希望看到一位屬於他們、為他們而努力的領導者。艾嘉斯不僅了解這個社區，更是一位願意傾聽與合作的橋梁建設者。她的熱情、責任感與創意，將為市府帶來新視角，讓政策真正反映日落居民的需求。

艾嘉斯在受任時表示，太多決策過去在沒有居民參與的情況下做出，現在是改變的時候。她承諾將凝聚第四區居民的力量，確保社區在城市未來的發展中有發聲權。「能夠服務這個我成長的社區，我倍感榮幸。」

艾嘉斯曾在22歲創立「The Animal Connection」寵物用品店，營運六年間與鄰里建立緊密關係，並發起寵物食物銀行及火災救助捐贈行動。她深知在舊金山創業的艱難，曾為戶外棚架申請等待六個月、花費千元。2024年她在Sunset Mercantile開設第二家店，今年5月將其出售後轉任藝術與音樂教師。

她亦長期參與社區志工活動，在Holy Name學校服務、帶領青少年體育隊伍、並以音樂表演活躍於日落社區。她的父母皆為舊金山州大校友，在Holy Name任職多年後存錢購屋，為她奠定了紮根日落的基礎。

艾嘉斯身為首位擔任市議員的菲裔女性，同時具有華裔血統，也是亞裔社群的新代表。現任市府小企業辦公室主任湯曉慧（Nancy Tung）表示，這一任命象徵多元社區的團結與進步，讚揚她以居民為本、合作導向的工作風格。

日落區小商業主歐利夫(Andy Olive）表示期待：「她(艾嘉斯)在這裡長大、經營事業、養育孩子，了解居民所需。這樣的代表能讓我們的小商家有真正的代言人，也為日落的未來奠基。

日落區華裔居民Mike表示，在任命前從未聽說過艾嘉斯這個名字，希望未來她可以聽到居民的心聲。

