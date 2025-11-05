金門公園性侵未成年 嫌犯不認罪 法官令不得保釋

舊金山地檢長謝安宜對瓦列布伊特拉戈提起包括加重綁架罪、對兒童實施強制猥褻罪、意圖對18歲以下未成年人實施重罪之攻擊罪等多項指控。(記者王子涵╱攝影)

據舊金山 紀事報報導，一名19歲男子因涉嫌在金門公園（Golden Gate Park）公共廁所，誘拐並性侵一名13歲女孩被逮捕並被起訴。周三該男子在舊金山高等法院提出不認罪抗辯。此案引起全市家庭及社區高度關注。

警方指控，嫌犯瓦列布伊特拉戈（Dominick Valle-Buitrago）將受害女孩帶入靠近馬球場（Polo Field）的廁所內，並對其猥褻。舊金山高等法院法官多夫曼（Harry Dorfman）在審理後裁定，瓦列布伊特拉戈不得保釋，必須繼續羈押。

「在我看來，他對公共安全構成極大風險，」多夫曼法官表示，同時下令瓦列布伊特拉戈若得知女孩身分，不得與其聯繫。警方與官員指出，事發當時女孩正在馬球場附近參加足球訓練。

庭上，瓦列布伊特拉戈身穿橘色囚衣，表情緊張不安，多次看向在觀眾席的祖母。祖母此前曾表示，他患有精神分裂症及其他精神疾病。臨近聽證結束時，他向法官問道：「我為什麼不能回家？我對公眾沒有危險。」多夫曼法官回應稱，GPS監控等條件不足以保障公共安全。

舊金山警察局將此案列為優先處理案件，加快了包括DNA 檢測在內的證據處理工作。臨時局長葉培恩（Paul Yep）在新聞發布會上指出，瓦列布伊特拉戈的身分是在一名足球社區家長提供的線索下鎖定的。

瓦列布伊特拉戈於上周四在快樂山（Pleasant Hill）被逮捕，並於周五清晨被送入舊金山縣監獄。祖母布伊特拉戈（Elsa Buitrago）表示，孫子長期患有精神疾病，包括精神分裂症，並且約九個月未服藥，也沒有上學或工作。

「我感到非常難過，我從未想到他會做出這種事，」祖母說，曾多次試圖讓警方對他進行強制送醫，但警方認為不符合條件。

根據公開紀錄，2022年瓦列布伊特拉戈年僅16歲時，住在Ingleside街區的一戶家庭對他申請限制令。限制令於2023年更新，有效期至2028年初。當時申請家庭指出，他是「有精神健康問題的未成年人」。