我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

金門公園性侵未成年 嫌犯不認罪 法官令不得保釋

舊金山訊
舊金山地檢長謝安宜對瓦列布伊特拉戈提起包括加重綁架罪、對兒童實施強制猥褻罪、意圖對18歲以下未成年人實施重罪之攻擊罪等多項指控。(記者王子涵╱攝影)
舊金山地檢長謝安宜對瓦列布伊特拉戈提起包括加重綁架罪、對兒童實施強制猥褻罪、意圖對18歲以下未成年人實施重罪之攻擊罪等多項指控。(記者王子涵╱攝影)

舊金山紀事報報導，一名19歲男子因涉嫌在金門公園（Golden Gate Park）公共廁所，誘拐並性侵一名13歲女孩被逮捕並被起訴。周三該男子在舊金山高等法院提出不認罪抗辯。此案引起全市家庭及社區高度關注。

警方指控，嫌犯瓦列布伊特拉戈（Dominick Valle-Buitrago）將受害女孩帶入靠近馬球場（Polo Field）的廁所內，並對其猥褻。舊金山高等法院法官多夫曼（Harry Dorfman）在審理後裁定，瓦列布伊特拉戈不得保釋，必須繼續羈押。

「在我看來，他對公共安全構成極大風險，」多夫曼法官表示，同時下令瓦列布伊特拉戈若得知女孩身分，不得與其聯繫。警方與官員指出，事發當時女孩正在馬球場附近參加足球訓練。

庭上，瓦列布伊特拉戈身穿橘色囚衣，表情緊張不安，多次看向在觀眾席的祖母。祖母此前曾表示，他患有精神分裂症及其他精神疾病。臨近聽證結束時，他向法官問道：「我為什麼不能回家？我對公眾沒有危險。」多夫曼法官回應稱，GPS監控等條件不足以保障公共安全。

舊金山警察局將此案列為優先處理案件，加快了包括DNA檢測在內的證據處理工作。臨時局長葉培恩（Paul Yep）在新聞發布會上指出，瓦列布伊特拉戈的身分是在一名足球社區家長提供的線索下鎖定的。

瓦列布伊特拉戈於上周四在快樂山（Pleasant Hill）被逮捕，並於周五清晨被送入舊金山縣監獄。祖母布伊特拉戈（Elsa Buitrago）表示，孫子長期患有精神疾病，包括精神分裂症，並且約九個月未服藥，也沒有上學或工作。

「我感到非常難過，我從未想到他會做出這種事，」祖母說，曾多次試圖讓警方對他進行強制送醫，但警方認為不符合條件。

根據公開紀錄，2022年瓦列布伊特拉戈年僅16歲時，住在Ingleside街區的一戶家庭對他申請限制令。限制令於2023年更新，有效期至2028年初。當時申請家庭指出，他是「有精神健康問題的未成年人」。

舊金山 DNA

上一則

舊金山暴風雨襲擊 巨樹倒塌橫擋馬路　居民驚魂未定

下一則

屋崙博物館被盜千件藏品 警公布2嫌畫面

延伸閱讀

舊金山暴風雨襲擊 巨樹倒塌橫擋馬路　居民驚魂未定

舊金山暴風雨襲擊 巨樹倒塌橫擋馬路　居民驚魂未定
舊金山冷案偵破新高 警懸賞25萬尋線索

舊金山冷案偵破新高 警懸賞25萬尋線索
50號提案投票日 舊金山選民大排長龍 市府收逾14萬郵寄票

50號提案投票日 舊金山選民大排長龍 市府收逾14萬郵寄票
舊金山毒品致命率高於屋崙 專家揭原因

舊金山毒品致命率高於屋崙 專家揭原因
聖縣小學教師至少涉性侵4學童 面臨多項重罪

聖縣小學教師至少涉性侵4學童 面臨多項重罪

熱門新聞

美國花樣滑冰冠軍劉美賢，談遭中國間諜活動盯上及FBI保護歷程。（本報檔案照）

世界花式滑冰冠軍劉美賢：曾遭中國間諜監視 獲FBI保護

2025-10-31 14:56
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身分簽證。（記者李怡／攝影）

亞馬遜全球裁員1.4萬人 華人工程師：簽證倒數60天要離境

2025-10-31 02:20
聖塔克魯茲科技公司執行長阿特雷遭人綁架謀殺迄今已過了六年，多名嫌犯陸續面臨審判。(取自聖塔克魯茲縣警長臉書)

科技公司執行長遭綁架遇害 被指營造有毒環境、羞辱員工

2025-10-30 15:47
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身份簽證。（記者李怡╱攝影）

亞馬遜大裁員 華人工程師：壓力大、還得算H1B時鐘

2025-10-30 20:59
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

2025-11-04 20:12
富比士數據顯示，灣區首富是甲骨文公司創辦人艾利森，截至2025年10月，他的淨資產為3410億美元。(美聯社)

舊金山灣區億萬富豪數量全世界最多 這些地方「含金量」最高

2025-11-04 12:56

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽