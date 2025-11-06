我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

屋崙博物館被盜千件藏品 警公布2嫌畫面

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
警方公布屋崙博物館劫案兩名嫌疑人的監控錄像。（屋崙警方提供）
警方公布屋崙博物館劫案兩名嫌疑人的監控錄像。（屋崙警方提供）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，屋崙加州博物館（Oakland Museum of California, OMCA）的倉儲設施上月被盜走逾千件藏品，屋崙警方周一下午公布監控錄像，畫面顯示有兩名嫌疑人涉嫌偷盜。

根據屋崙警察局發布的影像資料，監控攝像頭捕捉到兩名嫌疑人徘徊於倉庫內：一人戴黑色針織帽配白色面罩，另一人身著藍色連帽衫並佩戴黑色手套。

調查人員呼籲公眾協助辨認兩名嫌疑人。

屋崙警方與聯邦調查局藝術犯罪小組（FBI Art Crime Team）正聯合調查此案。案發於10月15日凌晨3時30分左右，地點位於博物館異地藏品倉儲設施。

警方未透露設施具體位置。紀錄顯示該博物館在屋崙Fruitvale社區Lancaster街400號街區擁有數棟倉庫建築。

據博物館稱，竊賊盜走逾千件藏品，包括歷史紀念品、美洲原住民編織籃、19世紀象牙雕刻工藝品、銀版照片（daguerreotypes）及現代主義金屬首飾。

博物館稱，調查人員認為此次盜竊並非蓄意作案，而是「機會犯罪」，竊賊「趁機進入並拿走了最易獲取的物品」。

該館在上周五發布聲明：「沒有任何跡象表明犯罪分子事先鎖定該設施為博物館倉庫，或專門尋找特定藝術品或文物。」

屋崙加州博物館坐落於美麗湖畔（Lake Merritt），占地11萬平方呎的展館內陳列著豐富的藝術、歷史及自然科學藏品。

「此次損失不僅是OMCA的痛失，更是整個社區的損失，」博物館執行長福加蒂（Lori Fogarty）說，「本館以最嚴肅的態度履行守護加州歷史與文化遺產的責任，將全力追回被盜物品，確保其得以妥善保存，惠及後世。」

警方呼籲知情者聯繫屋崙警方盜竊科（電話：510-238-3951），或通過聯邦調查局網站tips.fbi.gov及熱線1-800-CALL-FBI（225-5324）提供線索。

屋崙 加州 FBI

上一則

金門公園性侵未成年 嫌犯不認罪 法官令不得保釋

下一則

吉爾洛公路、州道交會處 將施工至11月8日

延伸閱讀

大埃及博物館蓋20年終於開幕 這些亮點不能錯過

大埃及博物館蓋20年終於開幕 這些亮點不能錯過
舊金山毒品致命率高於屋崙 專家揭原因

舊金山毒品致命率高於屋崙 專家揭原因
撞車槍擊後 屋崙市長宣布：聯邦特工灣區行動取消

撞車槍擊後 屋崙市長宣布：聯邦特工灣區行動取消
屋崙加州博物館逾千文物被偷 FBI藝術犯罪小組介入調查

屋崙加州博物館逾千文物被偷 FBI藝術犯罪小組介入調查
東灣市議員捲入前屋崙市長「盛桃」貪腐案 聯邦正式起訴

東灣市議員捲入前屋崙市長「盛桃」貪腐案 聯邦正式起訴

熱門新聞

美國花樣滑冰冠軍劉美賢，談遭中國間諜活動盯上及FBI保護歷程。（本報檔案照）

世界花式滑冰冠軍劉美賢：曾遭中國間諜監視 獲FBI保護

2025-10-31 14:56
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身分簽證。（記者李怡／攝影）

亞馬遜全球裁員1.4萬人 華人工程師：簽證倒數60天要離境

2025-10-31 02:20
聖塔克魯茲科技公司執行長阿特雷遭人綁架謀殺迄今已過了六年，多名嫌犯陸續面臨審判。(取自聖塔克魯茲縣警長臉書)

科技公司執行長遭綁架遇害 被指營造有毒環境、羞辱員工

2025-10-30 15:47
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身份簽證。（記者李怡╱攝影）

亞馬遜大裁員 華人工程師：壓力大、還得算H1B時鐘

2025-10-30 20:59
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

2025-11-04 20:12
富比士數據顯示，灣區首富是甲骨文公司創辦人艾利森，截至2025年10月，他的淨資產為3410億美元。(美聯社)

舊金山灣區億萬富豪數量全世界最多 這些地方「含金量」最高

2025-11-04 12:56

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽