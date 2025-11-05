太瘋狂 健保暴漲6倍 加州夫妻擬放棄保險、移居海外

稅收抵減政策的終止，將給很多參保人帶來災難性的成本。示意圖。(取自Unsplash.com)

健康保險費用大漲，加州 一對夫妻日前收到醫療保險 公司信件，明年保費 將從今年每月350美元，增加到每月2221美元，足足上漲六倍多。這對夫妻表示，正考慮搬到醫療費用更低的國家生活，或者放棄健保。

據SFGATE媒體報導，生活在北加南太浩湖的David Delfiner、Lisa Parsons夫妻倆已經退休，依靠固定收入生活。59歲的Parsons對飆漲的醫保費用直呼「太瘋狂，簡直難以置信」。根據「加州全保」（Covered California）10月21日的一封信，這對夫妻去年在醫療保險費花費4200美元，但明年同樣的保險計畫，卻要花費2萬6652美元。如果他們繼續購買這份保單，保費將占家庭總收入的28%。

Parsons指出，這是他們目前能找到的最便宜保險計畫，兩人自付額均為1萬4000美元，僅包含基本醫療服務。面對如此高額保費，這對加州夫妻表示無力支付，正考慮搬到醫療費用更低的國家居住，或者放棄健康保險。

隨著「加州全保」開放註冊期到來，這對夫妻的困境並非個案。170萬加州居民，正面臨明年透過公開市場購買醫療保險計畫，平均保費將上漲97%。「加州全保」 預計，所有透過該平台投保的保費，平均上漲10%；但對Delfiner、Parsons這樣的中產收入群體來說，由於一項增強型保費稅收抵減政策（Enhanced Premium Tax Credit）今年年底終止，保費成本將呈指數級增長。

這項2021年通過的稅收抵減政策，為無法透過工作單位購買醫療保險的中產階級，提供醫療保健補貼。「加州全保」稱，稅收抵減政策終止，將給很多參保人帶來「災難性成本」。根據2022年一項分析，這將導致36.1萬人可能失去醫療保險。

健康保險經紀人Jonathan Greer表示，增強型稅收抵減到期，對工薪家庭造成沉重打擊。他指出，年收入超過12萬8600美元的四口之家，如果沒有政府補助，每月保費可能會從1500美元增加到3500美元。這些中產階級家庭在舊金山等大都市生活，需要撫養孩子，生活本就捉襟見肘，如今處境更為艱難。

同時，長者也被波及。Rand Health高級經濟學家Christine Eibner表示，如果政府醫療補貼不延長，老年人將遭受嚴重衝擊，因為隨著年齡增長，醫療保險費也會上漲，64歲族群的每月醫保費用，是24歲年輕人的3倍。Eibner舉例，一名生活在加州的64歲年長者，若收入略高於聯邦貧困線400%（2026年約為6萬2600美元），每年保費可能超過1萬美元。

業內人士猜測，國會仍有可能在新的醫療保險費生效前，批准稅收抵減延長，這可能會使很多人的醫療保健費用更接近2025年水平。因此，Greer建議客戶在聯邦政府給予更明確指示前，不要急於決定明年的醫療保險，繼續等待國會新動向。