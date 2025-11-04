佛利蒙市清理遊民營地 驅離數十人

我的頻道

編譯組／綜合報導
佛利蒙市計畫大規模清理Isherwood公園遊民營地。（示意圖；Copilot AI生成）
聖荷西信使報（Mercury News）報導，佛利蒙市工作人員周一（11月3日）湧入Isherwood Park公園和Quarry Lakes的遊民營地，清理附近分水嶺和溪流沿岸的環境隱患。在此過程中，他們將驅離數十名棲身於此的露宿者。

該市今年早些時候通過了一項爭議性禁令，將市內任何地點的露宿行為定為犯罪，最高可判處六個月監禁並處以1000美元罰款。然而市政府聲明，周一的清理行動並非為執行該禁令。

佛利蒙市長薩爾萬（Raj Salwan）表示，此舉旨在改善區域環境，保障家庭安全通行公園。他指出，社區多次投訴水道汙染問題，且公園內頻發火災。

當被問及數十名公園遊民將被安置何處時，他提到了市政導航中心和冬季救濟計畫–這兩項服務為遊民及極低收入居民提供臨時住所及其他資源。

定期走訪營地及居民的「Abode Services」機構副主任奧內拉斯（Marisa Ornelas）指出，通過救濟計畫獲得臨時住所的居民，多數在脫離街頭90天後仍會重返無家可歸狀態。若他們強行重返Isherwood公園，「將構成非法侵入，尤其在露營禁令下，面臨罰單和監禁處罰」。驅逐行動將嚴重惡化他們的生活狀況。

市政府網站公布的清理計畫顯示，自2025年5月起市政工作人員每周都會走訪該公園，為露宿者對接住房、庇護所資源及其他服務。該網站同時聲明，公園於周一關閉後，市政府將搭建臨時圍欄，所有遊民須在11月14日前撤離。

佛利蒙市發言人博斯克斯（Geneva Bosques）表示，市政府正為所有因此次行動而流離失所的人提供臨時住所和庇護所。冬季救濟計畫預算約為90萬7000美元，其中68萬美元預計將用於Isherwood地區的居民。

博斯克斯補充，聯合市（Union City）、阿拉米達縣水利局（Alameda County Water District）及東灣區域公園管理局（East Bay Regional Park District）都將參與此次清理行動。該市上次清理該區域是在2018年，當時遊民在被遷離溪流後，獲得了數月的酒店住宿，但很快又回到了原地。

遊民 庇護 低收入

