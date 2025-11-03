我的頻道

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

年底前 灣區科技業擬裁員逾1400人 亞馬遜裁780人最多

記者江碩涵╱聖荷西報導
灣區科技業預告本周的裁員人數超過1400人，其中最值得關注的是，科技巨頭亞馬遜宣布，將在舊金山灣區裁員780人，是三家公司裡面最多人，圖為亞馬遜以往參展的照片，與此裁員無關。（記者江碩涵╱攝影）
聖荷西信使報報導，灣區科技業預告本周的裁員人數超過1400人，其中最值得關注的是，科技巨頭亞馬遜（Amazon）宣布，將在舊金山和灣區分部進行新一輪裁員計畫，總裁員人數780人，是這幾家公司裁員人數最高。

根據EDD公布的最新「勞工調整和再培訓通知法案（WARN）」通知，電商巨頭亞馬遜、社群網站Facebook母公司Meta Platforms以及晶片公司應用材料（Applied Materials）上周提交的最新裁員內容，今年底至2026年初，灣區約有1451名高科技從業人員將失去工作。

最值得關注的就是亞馬遜，將在灣區共裁員780人，除了舊金山裁員137人外，桑尼維爾分部將裁減391個職位、巴洛阿圖分部176個職位、聖塔克拉拉市76個職位。亞馬遜公布的裁員計畫將於2026年1月26日開始，但部分裁員也可能到明年2月下旬或3月下旬進行。

應用材料公司將在灣區裁減共363個職位，其中包括聖塔克拉拉市262名員工、桑尼維爾86名員工以及15名遠距辦公但需向聖塔克拉拉市匯報的員工。應用材料公司計畫12月23日進行裁員。

Meta Platforms將裁員308人，以門洛公園總部員工為主。Meta公司裁員計畫定於12月22日進行。

這三家公司均表示，此次裁員為永久性裁員。

矽谷工程師分析，近年來灣區科技公司在新冠疫情期間經歷了招聘熱潮，以滿足遠距辦公需求，但隨著AI崛起，許多軟體相關的工作不需要這麼多人了，科技公司又紛紛裁員。

不具名灣區工程師說，其實透過裁員，也能讓員工達到汰舊換新的效果，但遺憾的是，很多部門只是為了滿足官方裁員的需求而不論過去的功賞，整個組都被裁掉，感覺上有時是為了「政治正確」而進行裁員。

信使報報導，聖荷西智庫「矽谷聯合創投」（Joint Venture Silicon Valley）總裁漢考克（Russell Hancock）分析，亞馬遜、Meta和應用材料公司並非唯一感受到人工智慧革命壓力的企業，谷歌、蘋果、輝達、英特爾和其他大型科技公司也都必須做好準備，並迅速調整發展方向。

他分析，科技業的新策略是盡可能保持小規模，並謹慎行事，變得更加靈活。

