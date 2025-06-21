我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：給伊朗2周緩衝 是川普的豪賭

以軍要民眾做好「長期戰役」準備 稱對伊朗攔截飛彈還夠用

世報前社長蘇民生91歲辭世 舊金山曾定「蘇民生日」表彰貢獻

記者張庭瑜／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
世界日報前舊金山、洛杉磯社社長蘇民生6月20日清晨辭世，享壽91歲。（蘇民生家人提供）
世界日報前舊金山、洛杉磯社社長蘇民生6月20日清晨辭世，享壽91歲。（蘇民生家人提供）

世界日報舊金山洛杉磯社前社長蘇民生，6月20日清晨在舊金山辭世，享壽91歲。蘇民生長年深耕海外報業，參與世界日報美西開創與布局，歷任台灣聯合報系、美國世界日報多項要職，見證並實踐海外華文媒體由草創走向成熟的歷史進程。

蘇民生1961年進入台灣聯合報系，1965年升主任秘書。1976年，應本報系創辦人王惕吾之派任，前往美國舊金山參與世界日報創刊，後任舊金山社社長，積極拓展僑界市場。蘇民生曾赴倫敦及歐洲各地考察，協助推動成立歐洲日報，並於西雅圖、夏威夷與溫哥華設立辦事處，其中，溫哥華於1991年11月升格為分社。蘇民生對世界日報國際拓展布局，具開創貢獻。

•海外創報元老

蘇民生為海外創報第一代元老，具備行政、業務與實務多重歷練，深知報業營運需落實於人際耕耘與在地經營。在舊金山期間，與當地僑社關係密切，並促進華文媒體與主流社會聯繫。根據舊金山市議會2000年通過的決議案，2000年11月1日被定為「Min Sheng Su Day」（蘇民生日），以表揚他對華文媒體的貢獻，以及多年來在「世界日報」社群服務的辛勤努力。該項殊榮，不僅見證他對僑界的深遠影響，也彰顯主流社會對其貢獻的高度肯定。

蘇民生1999年11月調任洛杉磯社社長後，前副總經理高同連指出，當時正值報社邁入電腦化初期，蘇民生上任後即指示每位辦公室員工配備電腦，實踐本報系創辦人王惕吾「投資再投資，進步再進步」理念，並要求業務主管掌握第一線資訊，親自帶隊走訪當地300餘家報紙零售據點，拜訪業者、致贈年節賀禮、傾聽意見，藉此穩固市場基礎。

高同連表示，蘇民生行事明快、重視效率，授權清晰、不涉細節，鼓勵主管「五分鐘講重點」，營造團隊自主、高效的工作文化。「他的管理哲學，既嚴謹也溫厚，讓人願意為其全力以赴。」

蘇民生2005年1月卸任洛杉磯社長後退休，回到舊金山居住；此後他仍與許多洛杉磯同仁保持聯繫，高同連說，「蘇民生是很細緻的人，記得很多同仁的生日，常會發短訊或電郵祝賀」。

舊金山社前採訪主任劉開平表示，蘇社長回舊金山灣區居住後，有過幾次和世界日報原同事一起參加餐會，有時社長和老友如國畫大師歐豪年等聚會時，也會邀老同事作陪。多年來，每年聖誕節，劉開平都致電郵問候，社長亦有回答。前年聖誕節，他的回覆是：「開平：久不見面，十分想念。但願諸事順意，一切如願，一年遠勝一年！」

蘇民生為人寬厚、作風穩健，對員工照顧有加，頗具長者風範。世界日報洛杉磯社前主編郭淑敏對他對員工的同理心及體貼，感念尤深。郭淑敏說︰「他不只是主管，更像是關心你生活的家人。」

蘇民生治喪事宜，家屬正在籌備中，擇日將通知親朋好友。

舊金山市議會2000年通過決議案，將11月1日訂為「Min Sheng Su D...
舊金山市議會2000年通過決議案，將11月1日訂為「Min Sheng Su Day」（蘇民生日），表彰蘇民生對新聞專業與社區公共服務的貢獻。（圖／取自sfbos.org）

舊金山 世界日報 洛杉磯

上一則

聖縣國際公證認證 25日快閃服務

下一則

聯邦欲賣土地增收入 太浩湖上榜

延伸閱讀

ICE突襲風聲鶴唳 洛杉磯野火重建區臨時工短缺

ICE突襲風聲鶴唳 洛杉磯野火重建區臨時工短缺
道奇回應洛杉磯示威潮 捐百萬美元助移民

道奇回應洛杉磯示威潮 捐百萬美元助移民
舊金山加大研究：日常習慣、小行動 帶來大喜樂

舊金山加大研究：日常習慣、小行動 帶來大喜樂
美食樂園╱全美10大必訪披薩店 加州3家上榜

美食樂園╱全美10大必訪披薩店 加州3家上榜
中谷大執法 華人、新移民陷恐慌 學生缺課率增22%

中谷大執法 華人、新移民陷恐慌 學生缺課率增22%

熱門新聞

疫情爆發後，房地產市場發生翻天覆地的變化，康斗類別也因此成為輸家之一。(homes.com)

HOA飆漲保費爆表 舊金山康斗住不起還賣不掉

2025-06-14 19:48
呂雯嵐結合西洋畫風與台灣文化意涵，創作這幅「柿柿如意」。（記者孫愛薇／攝影）

創業在美國／追隨藝術夢 空姐修習油畫如願成全職畫家

2025-06-15 02:19
川普政府暫停對農業餐廳和酒店工作場所的執法行動。圖為加州農場工人正在工作。(路透)

川普暫停突襲農場無證客 灣區人：虛假安全感

2025-06-16 15:43
歌志軒拉麵進駐Westfield。（記者龔玥/攝影）

拉麵凪vs.歌志軒 矽谷上演拉麵大戰

2025-06-15 02:18
矽谷一家公司執行長宣布將在阿拉米達市前海軍航空站土地上開發「新矽谷」。（取自美國土地用途研究中心網站）

打造新矽谷還是白日夢？他點名川普收回前海軍航空站土地

2025-06-18 12:50
由丁懿程（左二）創業的逸品湯包金山店17日開業，市長羅偉（左三）等地方政要也到場祝賀、剪綵。（記者王子涵╱攝影）

小籠包、法越餐… 2亞洲餐廳入駐金山Stonestown

2025-06-18 02:19

超人氣

更多 >
強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些
身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤

身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤
12種「傷身食物」過了45歲別再碰

12種「傷身食物」過了45歲別再碰
機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷

機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷
他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來

他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來