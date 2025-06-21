世報前社長蘇民生91歲辭世 舊金山曾定「蘇民生日」表彰貢獻

世界日報前舊金山、洛杉磯社社長蘇民生6月20日清晨辭世，享壽91歲。（蘇民生家人提供）

世界日報舊金山 、洛杉磯 社前社長蘇民生，6月20日清晨在舊金山辭世，享壽91歲。蘇民生長年深耕海外報業，參與世界日報美西開創與布局，歷任台灣聯合報系、美國世界日報多項要職，見證並實踐海外華文媒體由草創走向成熟的歷史進程。

蘇民生1961年進入台灣聯合報系，1965年升主任秘書。1976年，應本報系創辦人王惕吾之派任，前往美國舊金山參與世界日報創刊，後任舊金山社社長，積極拓展僑界市場。蘇民生曾赴倫敦及歐洲各地考察，協助推動成立歐洲日報，並於西雅圖、夏威夷與溫哥華設立辦事處，其中，溫哥華於1991年11月升格為分社。蘇民生對世界日報國際拓展布局，具開創貢獻。

•海外創報元老

蘇民生為海外創報第一代元老，具備行政、業務與實務多重歷練，深知報業營運需落實於人際耕耘與在地經營。在舊金山期間，與當地僑社關係密切，並促進華文媒體與主流社會聯繫。根據舊金山市議會2000年通過的決議案，2000年11月1日被定為「Min Sheng Su Day」（蘇民生日），以表揚他對華文媒體的貢獻，以及多年來在「世界日報」社群服務的辛勤努力。該項殊榮，不僅見證他對僑界的深遠影響，也彰顯主流社會對其貢獻的高度肯定。

蘇民生1999年11月調任洛杉磯社社長後，前副總經理高同連指出，當時正值報社邁入電腦化初期，蘇民生上任後即指示每位辦公室員工配備電腦，實踐本報系創辦人王惕吾「投資再投資，進步再進步」理念，並要求業務主管掌握第一線資訊，親自帶隊走訪當地300餘家報紙零售據點，拜訪業者、致贈年節賀禮、傾聽意見，藉此穩固市場基礎。

高同連表示，蘇民生行事明快、重視效率，授權清晰、不涉細節，鼓勵主管「五分鐘講重點」，營造團隊自主、高效的工作文化。「他的管理哲學，既嚴謹也溫厚，讓人願意為其全力以赴。」

蘇民生2005年1月卸任洛杉磯社長後退休，回到舊金山居住；此後他仍與許多洛杉磯同仁保持聯繫，高同連說，「蘇民生是很細緻的人，記得很多同仁的生日，常會發短訊或電郵祝賀」。

舊金山社前採訪主任劉開平表示，蘇社長回舊金山灣區居住後，有過幾次和世界日報原同事一起參加餐會，有時社長和老友如國畫大師歐豪年等聚會時，也會邀老同事作陪。多年來，每年聖誕節，劉開平都致電郵問候，社長亦有回答。前年聖誕節，他的回覆是：「開平：久不見面，十分想念。但願諸事順意，一切如願，一年遠勝一年！」

蘇民生為人寬厚、作風穩健，對員工照顧有加，頗具長者風範。世界日報洛杉磯社前主編郭淑敏對他對員工的同理心及體貼，感念尤深。郭淑敏說︰「他不只是主管，更像是關心你生活的家人。」