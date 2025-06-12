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舊金山幸運男 刮中獎金200萬元彩券

編譯組／綜合報導
舊金山男子在Scratchers彩票中贏得200萬美元。（取自Pexels）
舊金山男子在Scratchers彩票中贏得200萬美元。（取自Pexels）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，舊金山一名男子在一家市中心便利店購買的加州彩券局（California Lottery）Scratchers中贏得了200萬美元，彩票官員於周二（10日）宣布了這一消息。

澤伊丹（Rwhi Zeidan）從位於Kearny街和Commercial街交匯處的Discount Cigarettes and Cigars便利店購買了這張即時獎填字遊戲（Instant Prize Crossword）彩票。他表示，3月5日他正在刮彩票打發時間，突然發現自己中了頭獎。

「我一開始沒看清號碼，兩次都以為是中了2000元。可能是第三次看時，發現零太多，於是逐個數了起來，」澤伊丹在聲明中說，「那時我才真正震驚了。」

彩票顯示中獎金額為200萬，澤伊丹表示他通過簡訊將喜訊告知了子女。

「他們問『那個人是你嗎？』我答『是的』。」他說，「直到那一刻，我才敢相信。」

澤伊丹表示，他計畫用這筆獎金償還房貸。

加州彩券局本周宣布了多位近期中獎者，其中包括溫特斯市（Winters）的一位100萬刮刮樂中獎者。

尼爾森（McKinley Nelson）在與妻子一起買披薩時購買了一張Loteria Grande彩票，便贏了獎金。

尼爾森是一名72歲的退伍軍人，他也計畫用這筆錢償還房貸並購買一輛露營車（camper van）。他說，他從加州彩券局40年前開始銷售時就一直參與。

「我贏獎金花了很長時間，」尼爾森說。

官員們鼓勵負責任地參與博彩，並通過保密的熱線電話1-800-426-2537或在線平台800gambler.chat提供與賭博相關問題的支持。

加州 舊金山

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