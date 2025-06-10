北加2女中彩券 1人一次領1人分次領

兩名北加州彩票贏家一人將獲得穩定的每月獎金，另一人則選擇一次性領取數百萬美元的獎金。(取自Pexels)

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，兩名北加州 居民此刻正在慶祝其改變人生的彩票中獎。她們中一人將獲得穩定的每月獎金，另一人則選擇一次性領取數百萬美元。

今年3月，聖塔路薩（Santa Rosa）的薩波里塔（Roseann Saporita）在「$2 Set for Life Scratchers」博彩中贏得了最後一個頭獎，加州彩券廳（California Lottery）本周宣布，她將獲得未來25年內每月4000元的獎金。

該彩票在Mission Boulevard路的MD Liquor & Food店中購買，總計為她帶來了120萬美元的獎金。 根據加州彩券廳的數據，薩波里塔選擇了年金選項，鎖定了稅前每月全額獎金。

與此同時，今年5月，加拉戈茲盧（Sabina Gharahgozloo）在華森維爾（Watsonville）的Jessica′s Grocery Store雜貨店購買的一張「200X Scratchers」彩票中頭獎，該彩票頭獎金額為1000萬。

加拉戈茲盧選擇了現金一次性領取方式，稅前獲得580萬。

加州不對彩票獎金徵稅，這為兩位中獎者增加了意外之財。

根據加州彩券局的數據，200X刮刮樂系列中僅剩兩個頭獎。

這一宣布正值彩券廳慶祝其40周年紀念日，自成立以來已為公立學校貢獻了超過460億美元。