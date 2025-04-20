今夏國家公園恐變得不好玩 官方建議備「戶外10大必需品」

由於人手短缺，今夏國家公園的體驗可能不如以往，包括巡守員、導覽員或緊急救援等。圖為黃石國家公園的野牛正在穿越道路，遊客試圖一睹一頭罕見的白色野牛幼崽的風采。 （美聯社）

全美國家公園剛創下最高年度訪客紀錄，卻在暑假旺季前夕陷入人力調度困境。根據KTLA電台的報導，由於人員遲遲未補足，加上活動取消與營運時間縮減，讓許多原本計畫造訪國家公園的遊客考慮改變行程。

金門國家公園保育協會（Golden Gate National Parks Conservancy）總裁雷納茲（Christine Lehnertz）在接受媒體Nextstar的訪問時指出，人力短缺將全面衝擊國家公園營運，從預算執行到是否有巡守員幫助迷路的家庭，每個環節都可能受影響。

不過，雷納茲與其他公園倡議者皆不建議遊客取消行程，而是鼓勵大家提前規畫、做好準備。國家公園管理局局長賈維斯（Jonathan Jarvis）坦言，今年情況「可能令人失望，也可能對自然資源帶來潛在衝擊。」

雷納茲提醒，遊客應預期入園時將面臨更長的排隊時間，並再次呼籲遊客遵守常見守則，「帶進去的東西自己帶出、不亂丟垃圾、走在既有步道上，並保持耐心」。

賈維斯指出，人力短缺對小型公園的影響最為明顯。歷史性景點如南北戰爭或美國獨立戰爭的戰場、古蹟等，部分資深歷史導覽員的缺席，將使遊客無法獲得過去豐富的口述知識。另如知名景點卡爾斯巴德鐘乳石洞（Carlsbad Caverns），今年或將取消深受歡迎的巡守員導覽活動。

更嚴重的是，緊急救援與森林火災應變也可能因人手不足而延遲。賈維斯建議遊客自備「戶外十大必需品」，並做好自救準備。

「我們不會在大峽谷裝上護欄，也不會把黃石公園 的野牛圈起來，更不會把冰川 國家公園的熊藏起來」，賈維斯說道，「你想攀登雷尼爾山或大提頓山，我們不會阻止。你有可能在過程中喪命，我當然不希望如此，但這是冒險的一部分」。

他接著表示，國家公園的價值之一是有巡守員在場，他們會警告你不要去做危險的事。若巡守員缺席，遊客的風險就大幅增加，因此必須更謹慎行事。

賈維斯也強調，除了專職人員，志工亦是國家公園不可或缺的一環。遊客不妨主動撿拾垃圾、維護環境，甚至在遊客中心或捐款箱慷慨解囊，共同維護公園的未來。

若擔心旅行開支，雷納茲建議優先造訪離家較近的國家公園。目前全美逾400個國家公園，每州至少有一處。

內政部 長柏根（Doug Burgum）本月初已下令，所有國家公園須持續開放且便利進入，並確保配足必要人手。同時也將對各園區的開放時間、步道封閉情況和訪客服務限制進行詳盡審查。