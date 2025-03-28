舊金山名列全美最健康縣市 灣區馬連縣穩居加州之首

舊金山名列全美最健康縣市之一，社區條件領先全州。（記者李怡／攝影）

根據威斯康星大學人口健康研究所27日最新公布的「2025年縣級健康排名」，舊金山 在全美及加州 眾多縣市中脫穎而出，成為最具健康生活條件的地區之一。報告根據多項社區指標綜合評比，包括醫療資源、生活環境、經濟條件與教育機會等，全面反映各地居民的健康基礎與生活品質。

報告指出，舊金山在多項關鍵指標上表現突出，包括較低的可避免住院率、較高的健康食品可近性，以及更充足的初級照護醫師、牙醫與心理健康專業人員。相比全國與加州平均，舊金山居民享有更良好的健康支撐系統與生活環境。

研究計畫主要負責人強森（Dr. Sheri Johnson）表示：「健康、蓬勃發展的社區並非自然形成，而是來自長期的公共政策與社區投資。」

所謂社區條件，也被稱為「社會健康決定因素」，涵蓋了從可負擔住房、教育資源、網路連線品質到空氣污染程度等關鍵面向，這些條件直接影響居民的健康狀況與壽命長短。報告指出，這些因素在美國各地差異顯著，健康資源分布極不均衡。

在全州範圍內，灣區 多數縣市也獲得高分，其中馬連縣表現最佳，穩居加州之首。相較之下，國王縣以及中央谷地多數地區則位居排行榜末端，反映出州內不同地區之間的結構性健康落差。

報告同時強調，促進公共健康並不只是醫療體系的責任。良好的社會連結、穩定的就業機會、完善的交通系統與清潔的生活環境，都是影響居民身心健康不可或缺的要素。專家指出，未來的政策應更注重跨部門合作，從根本改善社區條件，縮小地區間的健康差距。