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急救治療收費 聖荷西議會市審議 若通過將向每名患者收427元

記者龔玥／聖荷西報導
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聖荷西市議會將審議急救醫療服務收費提案。（聖荷西消防局Facebook）
聖荷西市議會將審議急救醫療服務收費提案。（聖荷西消防局Facebook）

聖荷西市議會將在例行會議上討論一項新提案，將允許聖荷西消防局（SJFD）的緊急醫療服務部門向接受急救治療的患者收取費用。如果獲得通過，這項政策將使聖荷西加入加州其他23個已經實施類似收費的消防機構行列，並有望在2026年1月1日正式生效。

根據NBC Bay Area電視台，如果提案通過，聖荷西消防局將對每位接受緊急醫療服務的患者收取427美元的費用。這筆費用通常由保險公司代表患者支付，而不是直接向患者本人收費。消防隊長薩皮恩（Robert Sapien）表示，實施這一政策的目的是確保緊急醫療服務的財務可持續性，並緩解消防局的運營壓力。

消防局的急救服務僅占該機構總運營預算的16%左右，但近年來緊急醫療需求急劇增長，給整個系統帶來了前所未有的壓力。根據消防局資料，2024年聖荷西市的911急救事件已達到68000多起，創下自2022年以來的新高。儘管消防局不斷優化急救資源配置，但面對持續增長的緊急醫療需求，資金短缺問題日益突出。

「過去幾年，新冠疫情讓我們深刻意識到，EMS服務不僅僅是突發事件中的應急手段，它實際上是城市醫療體系中不可或缺的一部分，」薩皮恩補充，「隨著人口增長和醫療需求增加，維持高效的緊急醫療回應能力變得越來越具有挑戰性。」

儘管該提案主要針對保險公司收費，但部分市民仍然擔心，如果患者的保險不涵蓋此類費用，或者患者沒有保險，他們可能需要自掏腰包支付這筆費用，從而加重財務負擔。

對此，薩皮恩表示，急救人員將盡最大努力向保險公司索賠，以減少患者的直接支付壓力。然而，還是有市民認為急救醫療服務本應由公共資金支持，向患者收費可能會導致一些居民在緊急情況下猶豫是否撥打911，以避免承擔高昂的醫療費用。

聖荷西消防局最初主要提供滅火和基本生命支援服務，但隨著城市的發展和醫療需求的增加，該部門的緊急醫療服務在過去幾十年間經歷了重大變化。1995年後，消防局的EMS部門逐步擴展，提供更複雜的醫療干預，如高級生命支援和創傷護理。

如今，聖荷西消防局的急救人員不僅需要應對火災和自然災害，還要處理心臟病發作、中風、車禍、呼吸系統疾病等各種醫療緊急情況。消防部門的資源被高度依賴，而財政壓力也隨之加大。

市議會將在會議上詳細審議該提案，並聽取公眾意見。此項收費政策是否會被採納，將取決於議員們對聖荷西醫療緊急回應系統長期發展的考量，以及市民的回饋和討論。

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