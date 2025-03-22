「每一塊錢 都該花在對的地方」羅偉提供3600萬 挺社區非營利組織

羅偉砸3600萬美元挺社區，幫助做實事的營利組織。（記者李怡／攝影）

「做事的人不能沒飯吃。」這句話，或許能代表許多社區組織過去一年來的心聲。今天，舊金山 市長羅偉 宣布了一個新消息，讓許多社區工作者終於鬆了一口氣：市府將在未來三年，投入3600萬美元，重新啟動資金計畫，支持在第一線幫助非裔和其他弱勢族群的非營利組織。

這不是單純發錢，而是一場徹底改革。這筆錢會透過人權委員會（HRC）公開申請，而且規則更清楚、流程更透明，重點是，這次會看「誰有在做事、誰做得好」。

「市府的每一塊錢，都該花在對的地方，花在我們居民身上，」羅偉說得直白，「以前的制度不夠清楚，也沒有把錢確實用在市民身上，現在是時候翻篇了。」

去年資金一凍，很多組織差點撐不下去。在社區組織工作的人，都應該知道去年情況有多糟。市府因為調查「追夢者計畫」的資金使用情況，把原本要給社區的錢全部暫停，導致不少單位發不出薪水、員工被裁、服務中斷，最需要幫助的人反而被冷落。

「我們不是做生意的，我們是做人的，」有社區工作者說。現在資金重新上路，意味著這些單位能重新出發，把資源帶回社區。

這次的資金，不再亂發了，新制度最大的不同，就是更清楚、更公平。以前用的是「資格審查」，現在改成「提案申請」，意思是，非營利組織要來拿資金，就得拿出具體計畫，說清楚你怎麼做、做到什麼程度。錢不是一次發完，而是根據績效分批給。這讓那些真的在做事、服務有成果的單位能走得長久，不再一年一簽、提心吊膽。

而且資金只給服務舊金山居民的組織，也不再發給私人公司或個人，集中資源、專款專用。

人權委員會代理執行長表示，「我們不是為了填表而補助，我們是為了改變有需求民眾的人生。」

至於錢會花在哪？誰能來申請？市府這次鎖定幾個關鍵領域，包括，心理健康 、食物援助、孕產健康、職業訓練、暴力預防、青少年就業，還有社區藝術與文化機構的支持。只要是合法登記的非營利組織，有實際經驗、有在做事的，都有機會申請。

申請過程中，市府也會開設多場技術協助工作坊，幫助大家準備提案，不讓制度成為門檻。提案申請3月21日下午開放，有心、願意、會做事的非營利組織，可以準備上場。有組織代表稱，這一次，真的不能再讓「有心人」輸給「會寫計畫書的人」。