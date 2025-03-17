勇奪法拉利挑戰賽北美冠軍 律師林政緯為華人寫歷史

林政緯在2025 Ferrari Challenge 北美賽事開幕賽中奪冠。（受訪者供圖）

在剛剛落幕的法拉利挑戰賽（2025 Ferrari Challenge）北美賽事開幕戰中，華裔 知名律師林政緯（Paul C. Lin）憑藉冷靜的比賽策略與精準的駕駛技巧奪冠，在高手雲集的比賽中以63分拔得頭籌，登上車手積分榜首，為華人 在法拉利賽事中寫下新歷史。

林政緯：低調前行，從律師到賽車 冠軍的雙重使命

對於林政緯而言，成功不僅僅是個人的榮耀，而是一種對社會的責任。他在法律界以謹慎與專業著稱，在國際投資與商業法領域建立了卓越的聲譽。而在賽車場上，他則憑藉精準的技術與冷靜的判斷，奪下了 2025 Ferrari Challenge 北美賽事的開幕戰冠軍。這場勝利不僅是他個人生涯的輝煌時刻，更是華裔車手在國際賽事中的歷史性突破。

華人奪冠：稀有而珍貴的歷史時刻

法拉利挑戰賽是全球最負盛名的單一品牌賽事之一。本次比賽在蘇諾瑪賽道（Sonoma Raceway） 舉行，所有參賽車輛為統一規格的 Ferrari 296 Challenge 賽車。這意味著車手的技術、心理素質與比賽策略才是決定勝負的關鍵。

這場勝利不僅讓賽車界見識到他的實力，也在華人社群中激起巨大迴響。蘇諾瑪市長丁俊輝在賽後向本報表示，「現在蘇諾瑪的華人比例只有 0.3%，但 150 年前，這座城市曾經有 25% 的人口是華人勞工，他們是城市的創造者。但1882 年因排華法案華人被驅逐，甚至連姓名都沒有，只被統稱為 John Chinaman，如同奴隸一般。」

「但今天，」丁俊輝說，「華人站上了最高領獎台，賽事冠軍是我們華人，非常揚眉吐氣，林政緯的名字響徹 Sonoma的天空！」

林政緯作為專精於國際商業與投資法的律師，不僅曾被「Daily Journal」評選為「加州 40 歲以下最具潛力的 20 名律師之一」，還長期致力於推動法律教育與社區發展。他目前擔任爾灣加大法學院院長顧問委員會的董事成員、Committee of 100（百人會）成員，積極為華裔社群發聲。此外，他還在Hoag 醫院基金會擔任董事，協助推動醫療與公益事業。

林政緯說：「作為律師，我們的責任不只是幫助客戶解決法律問題，更是要培養下一代的法律人才，並確保我們的專業知識能夠對社會和社區有所貢獻和深入的影響。」

多年來，他不只在法律業界默默付出，還積極參與社區公共事務，低調地指導年輕律師，幫助他們找到方向，並鼓勵更多華裔青年投入法律界，挑戰自身極限。

對於林政緯來說，賽車並不是單純的興趣，而是挑戰極限的方式。他指出：「無論是在法庭上還是賽道上，決勝的關鍵在於專注、紀律，以及關鍵時刻做出最佳決策的能力。」

他從未把賽車視為玄技的工具，而是作為一種修煉與學習。他的競賽哲學並非爭奪鎂光燈，而是追求更高層次的自我突破。