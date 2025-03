網紅、車潮要來了…核桃溪迎超級花期 居民嚴陣以待

灣區的一個小社區因為花季被 「網紅 」們占領,野花大戰正式打響。(電視新聞截圖)

據媒體SFGATE報導,近年來,春季的到來激發了成千上萬的人前往核桃 溪(Walnut Creek)最大、也可以說是最綠的空地Shell Ridge,去拍攝加州 標誌性的野花。到了3月,這些來自遠近各地的網紅拖著山地自行車和攝影設備,穿行在嬌嫩的花叢中,有時甚至在花叢中冥想,尋找田園風光的拍攝機會。現在,為了應對遊客的衝擊,當地社區正在努力保護這片景觀和有限的停車位,使其免受超級花期的破壞。

從上周末開始,Shell Ridge的Sutherland Drive路入口附近已經豎起了告示牌,禁止任何人在周六和周日在街上停車,除非他們有許可證。Sutherland Drive路停車場也在周末關閉。據當地官員和社區代表稱,這是支持附近居民的必要措施,因為他們必須應對即將到來的車輛混亂。

當地居民反映,從3月底到5月左右,成群結隊的遊客堵塞了街道,堵塞了車道、消防栓和郵箱。由於人太多,急救車和當地的垃圾收集車都無法通過該地區。

康曲柯士達縣議員卡爾森(Ken Carlson)聲明:「我們正在與核桃溪市合作,提供一個可行的解決方案,以保護居民的安全和生活質量,同時也為公眾提供開放空間。」

這也不是社區第一次試圖回擊這些有影響力的人群。據SFGATE此前報導,去年,該地區神秘地出現了一個標誌,以阻止人們踐踏花朵。

公園入口處的標牌上寫著 「不要在社交媒體上定位標籤,保護這個地方,要使用『灣區 』那樣的通用標籤。」(Don’t Location Tag on Social Media. Protect this place. Use generic tags like Bay Area.)

詹森(Phil Johnson)是一名退休的園林承包商,也是當時的一名義工。他在前一年發現了這塊豎在柵欄上的牌子,懷疑它來自於一位因為無法在成群的遊客中停車而感到沮喪的鄰居。

詹森曾告訴SFGATE,最大的問題之一就是專業攝影師來這裡拍攝。據當地街坊協會成員福納西(Elise Fornaci)稱,當時至少有1500輛汽車造成了該地區的交通堵塞。更令人沮喪的是,核桃溪所謂的 「超級茂盛」(superbloom)甚至並不令人印象深刻。

她強調公園有十幾個入口,並鼓勵公眾通過其他方式遊覽該地區。她說:「這是一個適合徒步旅行的美麗地方,人們完全應該享受它。只是需要以一種不會給我們的社區帶來安全問題的方式來進行」。