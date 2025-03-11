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網紅、車潮要來了…核桃溪迎超級花期 居民嚴陣以待

編譯組／綜合報導
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灣區的一個小社區因為花季被 「網紅 」們占領，野花大戰正式打響。（電視新聞截圖）
灣區的一個小社區因為花季被 「網紅 」們占領，野花大戰正式打響。（電視新聞截圖）

據媒體SFGATE報導，近年來，春季的到來激發了成千上萬的人前往核桃溪（Walnut Creek）最大、也可以說是最綠的空地Shell Ridge，去拍攝加州標誌性的野花。到了3月，這些來自遠近各地的網紅拖著山地自行車和攝影設備，穿行在嬌嫩的花叢中，有時甚至在花叢中冥想，尋找田園風光的拍攝機會。現在，為了應對遊客的衝擊，當地社區正在努力保護這片景觀和有限的停車位，使其免受超級花期的破壞。

從上周末開始，Shell Ridge的Sutherland Drive路入口附近已經豎起了告示牌，禁止任何人在周六和周日在街上停車，除非他們有許可證。Sutherland Drive路停車場也在周末關閉。據當地官員和社區代表稱，這是支持附近居民的必要措施，因為他們必須應對即將到來的車輛混亂。

當地居民反映，從3月底到5月左右，成群結隊的遊客堵塞了街道，堵塞了車道、消防栓和郵箱。由於人太多，急救車和當地的垃圾收集車都無法通過該地區。

康曲柯士達縣議員卡爾森（Ken Carlson）聲明：「我們正在與核桃溪市合作，提供一個可行的解決方案，以保護居民的安全和生活質量，同時也為公眾提供開放空間。」

這也不是社區第一次試圖回擊這些有影響力的人群。據SFGATE此前報導，去年，該地區神秘地出現了一個標誌，以阻止人們踐踏花朵。

公園入口處的標牌上寫著 「不要在社交媒體上定位標籤，保護這個地方，要使用『灣區』那樣的通用標籤。」（Don’t Location Tag on Social Media. Protect this place. Use generic tags like Bay Area.）

詹森（Phil Johnson）是一名退休的園林承包商，也是當時的一名義工。他在前一年發現了這塊豎在柵欄上的牌子，懷疑它來自於一位因為無法在成群的遊客中停車而感到沮喪的鄰居。

詹森曾告訴SFGATE，最大的問題之一就是專業攝影師來這裡拍攝。據當地街坊協會成員福納西（Elise Fornaci）稱，當時至少有1500輛汽車造成了該地區的交通堵塞。更令人沮喪的是，核桃溪所謂的 「超級茂盛」（superbloom）甚至並不令人印象深刻。

她強調公園有十幾個入口，並鼓勵公眾通過其他方式遊覽該地區。她說：「這是一個適合徒步旅行的美麗地方，人們完全應該享受它。只是需要以一種不會給我們的社區帶來安全問題的方式來進行」。

核桃 加州 灣區

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