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Mission Barns生產的人造豬肉獲FDA批准銷售 將在灣區面市

編譯廖宜怡／綜合報導
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舊金山公司Mission Barns宣布，他們生產的人造豬肉已獲FDA批准銷售。（網路影片截圖）
舊金山公司Mission Barns宣布，他們生產的人造豬肉已獲FDA批准銷售。（網路影片截圖）

總部位於舊金山的Mission Barns公司日前宣布，他們已獲得美國食品藥物管理局（FDA）批准使用其實驗研發的人造豬肉（lab-grown pork）生產產品，消費者很快就能在餐廳吃到或在超市買到他們的產品。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，Mission Barns還未透露其人造豬肉的正式上市日期或價格。但作為新產品上市活動的一部分，在舊金山擁有四家分店的義大利餐廳Fiorella將提供用Mission Barns人造豬肉製作的菜餚。Mission Barns也計畫在Sprouts農夫超市銷售他們的產品。

2018年創辦Mission Barns的費雪（Eitan Fischer）說：「多年來，我們一直致力為消費者找到一個無需宰殺豬隻就能吃到或買到豬肉的方法。」

紀事報指出，FDA的核准函是以「無問題」（no questions）形式發出的，表示對Mission Barns的生產方式以及對其產品進行最終分析後，接受他們稱人類食用安全無虞的說法。灣區其他食品科技公司過去也曾獲得FDA「無問題」核准函，例如柏克萊人造雞肉生產商Upside Foods和阿拉米達人造雞肉生產商Good Meat。

紀事報表示，Mission Barns的豬肉是由植物性蛋白質和豬肉脂肪細胞混合而成，對豬隻無害。被提取的豬肉脂肪細胞會放入一個所謂的生物反應器（bioreactor）的大容器中繁殖，它是人造豬肉味道的關鍵成份，被視為是生產豬肉的一項實際替代方案。

Mission Barns及其他食品科技公司聲稱，他們有能力生產出相當於數百萬頭動物的肉類，而且不會引發像目前正在發生的禽流感等傳染病。

Mission Barns自2022年以來開始測試其肉丸和培根，公司執行長說：「50%接受測試的人稱，我們產品的味道比真的豬肉更好吃。」

Fiorella共同東主暨主廚吉利斯（Brandon Gillis）表示，Mission Barns的產品，特別是培根，已經研發到令他印象深刻的程度。他說：「他們的產品口感非常好，而且十分香脆。他們明白，如果他們的產品不夠美味，就無法在市場上引起共鳴。」

舊金山 FDA 禽流感

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