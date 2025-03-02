我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳川普政府開1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係

「他終結台灣核武夢」張憲義接受CNN專訪：不後悔向美通風報信

舊金山市長專欄／華裔警委、衛生局長上任 改善公共安全

羅偉辦公室提供
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山市長羅偉反覆強調，公共安全是工作的重中之重，安全感應該是每名舊金山居民每時每刻都能享有的權利。（羅偉辦公室提供）
舊金山市長羅偉反覆強調，公共安全是工作的重中之重，安全感應該是每名舊金山居民每時每刻都能享有的權利。（羅偉辦公室提供）

隨著農曆新年的慶祝活動告一段落，這一期的專欄，我希望和大家聊聊更加日常切實的問題──共同安全。

無論是競選的時候，還是過去這一個多月，我一直在反覆強調，公共安全是我工作的重中之重。安全感應該是每名舊金山居民每時每刻都能享有的權利，而不是在大型活動中才被著重關注的問題。

星期五，我提名的新任警察委員梁瑋舜在市長辦公室宣誓就職。他得到了市參事會的一致投票通過，填補之前警察委員會的空缺。梁瑋舜在香港出生，四歲隨家人移民到列治文區居住，就讀法律的他擁有14年聯邦檢察官和私人機構經驗。我相信他的成長經歷和專業能力絕對能監督警察部門，令舊金山更加安全。

舊金山市長羅偉表示，這兩位華裔的任命，也是兌現當初增加亞裔在市府代表性承諾的一部...
舊金山市長羅偉表示，這兩位華裔的任命，也是兌現當初增加亞裔在市府代表性承諾的一部分。（羅偉辦公室提供）

明天開始，另一位華裔也將會開始新的工作。蔡維衡將會從星期一開始上任，擔任舊金山衛生局局長，利用他多年在州和聯邦層面工作的經驗，幫助舊金山處理芬太尼危機和無家可歸者問題。

市長羅偉在舊金山中華總商會的總結會上評價：「這是有紀錄以來最安全的一屆。」（記者...
市長羅偉在舊金山中華總商會的總結會上評價：「這是有紀錄以來最安全的一屆。」（記者王子涵／攝影）

這兩位華裔的任命，也是我兌現當初增加亞裔在市府代表性承諾的一部分。

看到這裡，讀者們可能會有疑問，為什麼我會將聘任衛生局局長也放在改善公共安全和大家分享？

因為除了執法之外，預防罪案的發生，甚至只是讓大家能放心在街上行走、在街邊泊車，這些都是公共安全。要改善這些問題，衛生局是非常重要的一環。只有提供治療或戒癮治療，才能結束長期飽受精神問題困擾或成癮的無家可歸者，輾轉在不同的街上和服務之間的循環。我的最終目標，就是讓我們所有居民能重拾自由，能在街上愜意行走的自由。

舊金山市長羅偉（左一）率團隊走訪市場南區，巡邏治安與街道衛生狀況。（記者李怡／攝...
舊金山市長羅偉（左一）率團隊走訪市場南區，巡邏治安與街道衛生狀況。（記者李怡／攝影）

舊金山2025年花車巡遊現場羅偉與家人。（記者李怡／攝影）
舊金山2025年花車巡遊現場羅偉與家人。（記者李怡／攝影）

舊金山 華裔 亞裔

上一則

華埠聯絡警員恐取消 華促會：將督促警方維持警力

下一則

灣區新一輪就業挫折 科技和生科公司裁305崗位

延伸閱讀

舊金山聯手16城市、郡縣 告聯邦政府

舊金山聯手16城市、郡縣 告聯邦政府
華協中心春宴 表彰兩位長期為社區服務的領袖

華協中心春宴 表彰兩位長期為社區服務的領袖
30歲以下僅0.8%背房貸 聖荷西全美最低

30歲以下僅0.8%背房貸 聖荷西全美最低
皇后區長舉行里民大會 聚焦社區發展與公共安全

皇后區長舉行里民大會 聚焦社區發展與公共安全
經文處新館舍滿滿台灣意象 「有回家的感覺」

經文處新館舍滿滿台灣意象 「有回家的感覺」

熱門新聞

查克柏格在自己的臉書帳號分享了自己身著黑西服和領結與身著香檳色晚禮服的妻子普莉希拉在奢華晚宴現場的照片。（翻攝自查克柏格臉書）

查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞

2025-03-01 19:26
超市的標籤遮住原價每打8.99元，可見漲價的痕跡。（Sophia供圖）

華女跑3超市買雞蛋：漲價痕跡「1個小標籤就能看到」

2025-02-26 01:18
舊金山地檢長謝安宜宣布，對11名被告提出重大刑事指控，他們涉嫌三起涉及大規模福利和津貼欺詐的獨立刑事案件。三起案件的總損失超過400萬。（記者劉先進╱攝影）

金山11華裔 被控EBT卡套現 福利欺詐400萬

2025-02-27 21:23
名列全球第11大富豪的輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳，以基金會捐款2250萬美元，成為加州藝術學院的救世主。（路透）

加州藝術學院 獲黃仁勳2250萬美元金援

2025-02-23 01:20
聖馬刁縣警長科博思告聖馬刁縣，要求1000萬元賠償。(聖馬刁縣政府官網)

聖馬刁縣警長爆醜聞拒下台 特別選舉決定去留

2025-02-24 01:19
聖荷西家庭收入用在平均每月房貸的支出方面位居全國之首，為80%。（取自Pexels）

聖荷西家庭80%收入付房貸全美最高 舊金山65%排第三

2025-02-22 01:20

超人氣

更多 >
傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言
國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊
必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了

必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了
「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅

「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅
查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞

查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞