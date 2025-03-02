舊金山市長專欄／華裔警委、衛生局長上任 改善公共安全

舊金山市長羅偉反覆強調，公共安全是工作的重中之重，安全感應該是每名舊金山居民每時每刻都能享有的權利。（羅偉辦公室提供）

隨著農曆新年的慶祝活動告一段落，這一期的專欄，我希望和大家聊聊更加日常切實的問題──共同安全。

無論是競選的時候，還是過去這一個多月，我一直在反覆強調，公共安全是我工作的重中之重。安全感應該是每名舊金山 居民每時每刻都能享有的權利，而不是在大型活動中才被著重關注的問題。

星期五，我提名的新任警察委員梁瑋舜在市長辦公室宣誓就職。他得到了市參事會的一致投票通過，填補之前警察委員會的空缺。梁瑋舜在香港出生，四歲隨家人移民到列治文區居住，就讀法律的他擁有14年聯邦檢察官和私人機構經驗。我相信他的成長經歷和專業能力絕對能監督警察部門，令舊金山更加安全。

舊金山市長羅偉表示，這兩位華裔的任命，也是兌現當初增加亞裔在市府代表性承諾的一部分。（羅偉辦公室提供）

明天開始，另一位華裔 也將會開始新的工作。蔡維衡將會從星期一開始上任，擔任舊金山衛生局局長，利用他多年在州和聯邦層面工作的經驗，幫助舊金山處理芬太尼危機和無家可歸者問題。

市長羅偉在舊金山中華總商會的總結會上評價：「這是有紀錄以來最安全的一屆。」（記者王子涵／攝影）

這兩位華裔的任命，也是我兌現當初增加亞裔 在市府代表性承諾的一部分。

看到這裡，讀者們可能會有疑問，為什麼我會將聘任衛生局局長也放在改善公共安全和大家分享？

因為除了執法之外，預防罪案的發生，甚至只是讓大家能放心在街上行走、在街邊泊車，這些都是公共安全。要改善這些問題，衛生局是非常重要的一環。只有提供治療或戒癮治療，才能結束長期飽受精神問題困擾或成癮的無家可歸者，輾轉在不同的街上和服務之間的循環。我的最終目標，就是讓我們所有居民能重拾自由，能在街上愜意行走的自由。

舊金山市長羅偉（左一）率團隊走訪市場南區，巡邏治安與街道衛生狀況。（記者李怡／攝影）