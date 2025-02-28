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舊金山經文處新館開幕 邱信福、殷嘉立等出席

記者夏彥／舊金山報導
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台北經文處新館開幕儀式現場。（記者夏彥╱攝影）
台北經文處新館開幕儀式現場。（記者夏彥╱攝影）

舊金山台北經濟文化辦事處新館27日正式開幕，眾多政商界貴賓與媒體與當地民選官員出席，共同見證這一重要時刻。經文處新館落成象徵美台關係的深化與持續發展，亦將成為推動文化交流與經貿合作的新樞紐。

開幕儀式於當天下午在經文處新館三樓舉行，由台灣駐美代表俞大㵢，駐舊金山台北經文處處長賴銘琪、以及台灣立法院外交及國防委員會副委員長阮昭雄、舊金山市府律師邱信福、舊金山市議員陳詩敏和市議員殷嘉立等分別致詞。

開幕儀式上進行剪綵、揭牌與切蛋糕等內容。賴銘琪處長在致詞中表示，感謝各界對經文處的支持。

俞大㵢表示，台美關係長期穩固，新館的落成更是台美關係更進一步的里程碑。他肯定賴銘琪處長對新館落成的付出與努力。

父母輩來自台灣的舊金山市府律師邱信福表示，台灣僑民在美國的發展尤為成功。台美人社群的成就從科技、體育到政治領域皆有卓越貢獻。如YouTube創辦人陳士駿、NBA球星林書豪，以及波士頓市長吳弭等，這些成就正是台灣移民社群努力與合作的體現。

舊金山市議員殷嘉立出席活動，並分享他對台灣文化的熱愛。他感謝台北帶來的夜市文化，並透露作為台灣女婿，自己每年都會回台北品嚐夜市美食。他表示，受台北夜市的影響，舊金山也舉辦了夜市活動，讓不同文化在這座城市融合，共同受益。

活動現場氣氛熱烈，到訪民眾在儀式後享用茶點並參觀新館。經文處邀請民眾前往台灣體驗其豐富的文化與美食。新館的啟用不僅象徵著台灣在美國西岸的影響力進一步提升，也將成為未來促進台美關係的重要據點。

台北經文處新館開幕儀式現場。（記者夏彥╱攝影）
台北經文處新館開幕儀式現場。（記者夏彥╱攝影）
台北經文處新館開幕儀式現場。圖為處長賴銘琪致詞。（記者夏彥／攝影）
台北經文處新館開幕儀式現場。圖為處長賴銘琪致詞。（記者夏彥／攝影）
台北經文處新館開幕儀式現場。（記者夏彥╱攝影）
台北經文處新館開幕儀式現場。（記者夏彥╱攝影）
台北經文處新館開幕儀式現場。（記者夏彥╱攝影）
台北經文處新館開幕儀式現場。（記者夏彥╱攝影）
台北經文處新館開幕儀式現場。（記者夏彥／攝影）
台北經文處新館開幕儀式現場。（記者夏彥／攝影）

舊金山 俞大㵢 林書豪

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