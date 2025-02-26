銷售額6萬元暴跌至2300 前X大樓商場The Market將關門

日銷售額下降超過 5.7 萬美元至每日2300美元的前X大樓商場The Market宣布關門。（Google Maps）

據媒體SFGATE報導，在市場街（Market Street）X大廈底層經營了十年之後，舊金山 大型商場 The Market將永久關閉。

本周一（24日），The Market在Instagram上發布了一條簡短消息，表示周五（28日）將是商場營業的最後一天。該消息表示，在重組期間，食品供應商（目前有Jikasei Mensho、Lilikoi Boba和Pinoy Eats等）將繼續在該空間經營，但沒有透露更多細節。

SFGATE 曾聯繫 The Market 徵求意見，但截至發稿時仍未收到回覆。

福里（Chris Foley ）是 The Market 的開發商和所有者。他告訴「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle），人流量減少、遠程工作和盜竊是商場即將關閉的根本原因。據紀事報報導，The Market 的銷售額從2019年的每天6萬美元，驟降至每天約2300美元。

「紀事報」和SFGATE均為赫茲集團（Hearst Corp）所有，但擁有獨立的新聞編輯室。

福里繼續將 The Market 的消亡歸咎於舊金山市領導，稱舊金山市在「冰毒」（meth）大流行期間和之後讓 「癮君子和遊民接管了市場」。

據「舊金山標準」（San Francisco Standard）報導，福里的朋友和鄰居告訴他，由於「店門口的挑釁」，他們不再到The Market購物。

紀事報報導，The Market早在2015年就在舊金山家具市場的舊址上開業了，耗資500萬美元。開業之初，這家食肆既是雜貨店，也是美食廣場，最早的供應商包括Blue Bottle Coffee、Azalina's和Nuubia Chocolat。

在2015年盛大開業之前，福里告訴「紀事報」，他的目標是開設一個與芝加哥和紐約的Eataly義大利 大賣場相仿的市場。

在過去幾年裡，舊金山的SoMa 社區發生了多起備受矚目的倒閉事件，其中既有零售業，也有食品業，比如Nordstrom百貨公司、位於市場街1185號的Whole Foods超市和Bloomingdale's百貨公司。2024年9月，位於市場街中城（Mid-Market）大樓內的 X 也關閉並搬遷至德州（Texas）。然而，這裡仍有增長的跡象。去年，宜家（Ikea）首次推出了 Saluhall 美食館，附近的聯合廣場（Union Square）也新開了餐廳，包括屋頂餐廳 Chotto Matte 和高檔韓國烤肉餐廳ABSteak。