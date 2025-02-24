透過雞蛋染禽流感？食安專家：風險低

禽流感肆虐，但科學家認為通過雞蛋被感染的風險較低。(本報檔案照)

雞蛋 價格不斷上漲、供應短缺、雞蛋被盜以及雜貨店散賣雞蛋的報導顯示，儘管禽流感 肆虐並因此殺死了更多產雞蛋的家禽，但市場對雞蛋需求仍然強勁。

但當消費者吃早餐時，他們可能會想知道，隨著病毒傳播到鳥類以外的物種，健康風險是否會增加？

食品安全專家堅持認為，透過接觸或食用雞蛋感染禽流感的風險仍然很低。儘管光是加州 就有747群乳牛受到禽流感病毒感染，只要經過巴氏消毒，軟奶酪和酸奶等非生牛奶產品就可以安全食用。

鑑於聯邦政府資金凍結、政府網站上科學數據和資訊的刪除、未來研究的威脅、以及川普政府公開資訊總體上充滿不確定性，人們怎麼能確定他們的風險很低？

戴維斯加大副教授、禽流感疾病模型專家皮特斯基 (Maurice Pitesky) 解釋了為什麼你不太可能吃到有害雞蛋。以下為聖荷西信使報(Mercury News)對他的訪談。

問：聯邦農業部或州檢查員是否會對雞蛋中的禽流感進行檢測？

答：當發現雞生病的時候，監測就開始了。

問：如果蛋殼上沒有禽流感病毒，為什麼不用擔心雞蛋裡面也有禽流感病毒呢？例如，被感染的雞真的沒有時間產下另一枚蛋嗎？

答：是的。產蛋母雞一旦生病，基本上就會停止產蛋。理論上可能會發生幾種情況。當雞被感染後，蛋可能會立即出來。也許雞蛋上有糞便，而糞便上就含有病毒。病毒也許會進入蛋內部。但病毒更多存在於鳥類的呼吸道和胃腸道組織中。它不像牛奶，動物產生病毒最多的部分是產奶部分。

問：如果我們最終得到了必須撲殺的受感染雞群生下的雞蛋，怎麼辦？

答：美國人每年要吃掉超過一萬億個雞蛋。如果有一間雞舍被感染，並且有一些雞蛋受影響，這也其實只是滄海一粟。

問：聯邦食品藥物管理局 (FDA) 和疾病管制與預防中心 (CDC) 對於烹飪雞蛋的最低溫度給出了略有不同的建議。FDA說是160華氏度，而CDC說是165華氏度。無論如何，這意味著要將雞蛋徹底煮熟，無論是雞蛋、鴨蛋、鵪鶉蛋。但許多常見的雞蛋製備方法均未達到建議的安全限度。在家裡或在最喜歡的餐廳裡吃煎蛋、拉麵中的溏心蛋或將生雞蛋打入沸騰的湯中，是否會導致更大的風險？

答：你談論的是一個異常情況。我認為這是一件低風險的事件。身為科學家和家長，我非常謹慎，即使是現在，我也不認為這是一個主要的風險因素。

問：對於那些從非商業來源獲取雞蛋的人，例如他們自家後院的雞群來說，在家裡洗蛋殼是個好主意嗎？

答：不是。我告訴人們不要洗雞蛋，因為人們洗雞蛋的大多數方式都有可能將細菌帶回雞蛋中。不要清洗雞蛋，但要確保將雞蛋放在巢箱中，至少每24至36小時收集一次，並立即冷藏。

問：所以我們真的完全不必擔心雞蛋和禽流感嗎？

答：這是生物學問題，所以很難說「不，這種事永遠不會發生」。但我更擔心沙門氏菌，而不是從食用雞蛋中感染禽流感。

去年，雞蛋爆發沙門氏菌疫情，導致12個州的93人患病。受影響的三名雞蛋消費者居住在加州。

皮特斯基說，他更關心的是住家後院禽類及其主人行為對疫情的影響。個人業餘飼養雞隻並下蛋，沒有受到與商業雞蛋生產商相同的監管。

他說：「我認為最大的問題，是這種病毒現在是人畜共患的。我們真的很擔心它最終會在人與人之間傳播。」