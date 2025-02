聖荷西市中心今年將迎新音樂場地 可容納約2000人

聖荷西市中心即將迎來新的音樂場地。(取材自臉書)

聖荷西 市中心即將迎來新的音樂場地和酒吧,進一步推動夜生活活力。市議會一致批准Pete Be Center的建設許可,這座占地逾1萬平方英尺的音樂場館位於SoFA區南第一街439號(SoFA District at 439 South First St),可容納約2000人,預計今年下半年開放。

根據Nbc Bay Area的報導,Pete Be Center由Richard Burke打造,並以其父親Pete Be的名字命名。該場館設有四個音樂會場地和三個酒吧,由十多名調酒師提供服務。Pete Be的兒子目前在市中心經營Tiki Pete酒吧,他表示,這一新專案將成為該地區最大的私人音樂場所之一,並助力提升聖荷西市中心的知名度。

「長期以來,聖荷西一直被視為二級目的地,與舊金山 市這樣的一級目的地相去甚遠。我們需要讓聖荷西重新成為一個音樂和娛樂的中心,」Pete Be表示。「我們擁有機場、會議中心,但缺少真正具有吸引力的娛樂設施。音樂場館的目標正是為聖荷西市中心注入新的活力,打造一個充滿能量的聚會場所。」

聖荷西市區協會(San Jose Downtown Association)首席執行官Alex Stettinski對該專案表示高度認可,認為這是過去十年來SoFA區最重要的娛樂項目之一。

Pete Be正等待建築部門的最終審批,並計畫下個月開放室內場館。此外他計畫4月舉辦一場戶外音樂會,為場館正式開業造勢。未來希望能成為世界盃、超級盃 等大型賽事期間的聚會地,進一步鞏固聖荷西作為文化與娛樂地位。