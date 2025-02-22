我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普解凍53億元援外經費 包括8.7億元對台軍援

控烏克蘭挑起戰端遭轟 川普改口認俄侵烏：我5月沒要訪俄

聖荷西市中心今年將迎新音樂場地 可容納約2000人

記者龔玥╱聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖荷西市中心即將迎來新的音樂場地。（取材自臉書）
聖荷西市中心即將迎來新的音樂場地。（取材自臉書）

聖荷西市中心即將迎來新的音樂場地和酒吧，進一步推動夜生活活力。市議會一致批准Pete Be Center的建設許可，這座占地逾1萬平方英尺的音樂場館位於SoFA區南第一街439號(SoFA District at 439 South First St)，可容納約2000人，預計今年下半年開放。

根據Nbc Bay Area的報導，Pete Be Center由Richard Burke打造，並以其父親Pete Be的名字命名。該場館設有四個音樂會場地和三個酒吧，由十多名調酒師提供服務。Pete Be的兒子目前在市中心經營Tiki Pete酒吧，他表示，這一新專案將成為該地區最大的私人音樂場所之一，並助力提升聖荷西市中心的知名度。

「長期以來，聖荷西一直被視為二級目的地，與舊金山市這樣的一級目的地相去甚遠。我們需要讓聖荷西重新成為一個音樂和娛樂的中心，」Pete Be表示。「我們擁有機場、會議中心，但缺少真正具有吸引力的娛樂設施。音樂場館的目標正是為聖荷西市中心注入新的活力，打造一個充滿能量的聚會場所。」

聖荷西市區協會(San Jose Downtown Association)首席執行官Alex Stettinski對該專案表示高度認可，認為這是過去十年來SoFA區最重要的娛樂項目之一。

Pete Be正等待建築部門的最終審批，並計畫下個月開放室內場館。此外他計畫4月舉辦一場戶外音樂會，為場館正式開業造勢。未來希望能成為世界盃、超級盃等大型賽事期間的聚會地，進一步鞏固聖荷西作為文化與娛樂地位。

聖荷西 超級盃 舊金山

上一則

貴騰賭場大酒店歡慶新年贊助舊金山農曆新年花車巡遊

下一則

聖荷西灣區捷運延長線計畫 錯估可節省成本 資金短缺7億到12億

延伸閱讀

聖荷西居民近80%收入花在房貸 舊金山65%

聖荷西居民近80%收入花在房貸 舊金山65%
2劫匪假冒聯邦探員 企圖綁架聖荷西銀行員工

2劫匪假冒聯邦探員 企圖綁架聖荷西銀行員工
華裔蘆筍大王 曾創造全美第三大罐頭工廠

華裔蘆筍大王 曾創造全美第三大罐頭工廠
華美傳統基金會積極修復聖荷西中華文化公園

華美傳統基金會積極修復聖荷西中華文化公園
聖荷西消防局擴編 18名新血加入

聖荷西消防局擴編 18名新血加入

熱門新聞

柯瑞（Stephen Curry）投中一個高難度背對籃框三分球。(擷自YouTube@Chaz NBA)

柯瑞投中背身不看框三分 球迷瘋了

2025-02-15 20:21
嚴寰在公司從「科學家（Scientist)」的頭銜做起，九年後已經是部門主管，同時還在柏克萊加大修讀工商管理碩士（MBA)課程。（受訪者提供）

矽谷博士主管被裁員 創業推廣糖葫蘆賣回原公司

2025-02-17 12:59
王鶴棣出場。（記者劉先進╱攝影）

中國男星王鶴棣亮相NBA全明星 粉絲專程從洛杉磯追來

2025-02-14 21:36
Stanley Zhong與父親日前以種族歧視提告加州大學和美國教育部。（受訪者提供）

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

2025-02-13 21:18
矽谷庫比蒂諾今年2月12日成交一間溢價高達43.7%的房屋，成交價530萬美元。（翻攝自Redfin）

庫比蒂諾頂級裝潢翻修屋 530萬元溢價43%售出

2025-02-19 20:00
舊金山法醫辦公室公布OpenAI吹哨人巴拉吉的屍檢報告，排除他殺的可能性。(取材自Ｘ平台)

OpenAI吹哨人屍檢 排除他殺可能 證實舉槍自殺

2025-02-18 13:25

超人氣

更多 >
好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...
冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種
買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用
WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付

WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付
旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財

旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財