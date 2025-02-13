我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人

台中新光三越氣爆已釀4死20傷 內部滿目瘡痍

雞蛋持續短缺 各大超商祭出限購令 Trader Joe's只能買一打

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
連鎖超市Trader Joe’s已開始限制顧客每天僅能購買一盒雞蛋，限制令適用於全美600多家門店。（記者王子涵╱攝影）
連鎖超市Trader Joe’s已開始限制顧客每天僅能購買一盒雞蛋，限制令適用於全美600多家門店。（記者王子涵╱攝影）

持續爆發的禽流感疫情，不僅導致雞蛋價格飆升，更導致各大超商祭出「限購令」，保證滿足更多顧客的需求。雞蛋如今成為名副其實的搶手貨，全美甚至發生多起盜竊雞蛋案件，彷彿將蛋黃視為黃金般珍貴。

好市多72只裝雞蛋限購3盒。（記者王子涵╱攝影）
好市多72只裝雞蛋限購3盒。（記者王子涵╱攝影）

位於南舊金山市中心的J&J烘焙房老闆對本報表示，雞蛋如今的進貨價幾乎是疫情前的三倍。「你能有什麼辦法呢？雞蛋是最重要的原材料，無論多貴你也不能不買。」老闆說，「對我們當然有影響，而我們不能提高蛋糕的售價，這更會嚇跑顧客。」

烘焙房老闆感嘆，疫情後所有日用品的成本都在上漲，不光是雞蛋這一個品類，但普通民眾除了埋單似乎沒有更多的辦法。

食品連鎖超市Trader Joe’s已開始限制顧客每天僅能購買一盒雞蛋，限制令適用於全美600多家門店。該公司表示：「我們希望這項措施能確保更多有需求的顧客能夠購買到雞蛋。」

此外，許多消費者和媒體報導指出，Costco、Whole Foods、Kroger和Aldi等超市也針對雞蛋實施不同程度的購買限制，但並非全國統一標準。

南舊金山市的好市多（Costco），雖然保持著正常的雞蛋供應，但根據現場顧客反應...
南舊金山市的好市多（Costco），雖然保持著正常的雞蛋供應，但根據現場顧客反應，斷貨情況時有發生。（記者王子涵╱攝影）

記者12日上午走訪位於南舊金山市的好市多（Costco），雖然保持著正常的雞蛋供應，但根據現場顧客反應，斷貨情況時有發生。位於密爾布瑞的Trader Joe's超市，雞蛋貨架上已經貼有「限購一打雞蛋」的提示牌。

顧客Ken對記者表示：「我上周已經買了三打雞蛋，儘管我知道我根本不需要那麼多。」

自2022年禽流感爆發以來，全美1.58億隻家禽遭撲殺，其中多數為產蛋母雞。這不僅影響雞蛋供應，也進一步推高價格。全美約有3億隻母雞負責供應早餐和烘焙的雞蛋需求，行業通常能應對數百萬隻雞的損失，而不造成嚴重市場波動。但撲殺雞群的數量已經遠遠超出行業正常浮動範圍，去年12月已有1800萬隻家禽遭撲殺，而1月的數字更飆升至2300萬隻。

據舊金山紀事報報導，當農場必須撲殺整個禽群時，至少需要一至二個月的時間才能恢復生產。因為需先處理屍體並徹底消毒農場，導致供應短缺持續蔓延。

根據農業部數據，全美雞蛋平均價格在12月已飆升至每打4.15元，較2023年夏季價格翻倍。今年價格預計將再上漲20%。隨著復活節臨近，雞蛋需求將進一步攀升，無論是節慶料理還是復活節彩蛋活動，都將加劇市場壓力。

雞蛋 禽流感 疫情

上一則

Lyft進軍自駕約車市場 亞城先行

下一則

川普凍結聯邦資金 聖縣醫療系統恐告急

延伸閱讀

雞蛋限購令恐持續數月 Trader Joes全美門店限購 灣區供貨穩定

雞蛋限購令恐持續數月 Trader Joes全美門店限購 灣區供貨穩定
Trader Joe’s 公佈年度顧客選擇獎 辣椒酸橙玉米卷餅片榮登榜首

Trader Joe’s 公佈年度顧客選擇獎 辣椒酸橙玉米卷餅片榮登榜首
首見牛傳人 內華達乳牛場工人染禽流感新病毒株D1.1

首見牛傳人 內華達乳牛場工人染禽流感新病毒株D1.1
搶蛋 南加農場清晨數百汽車排長龍 一早就被搶光

搶蛋 南加農場清晨數百汽車排長龍 一早就被搶光
涉肉毒桿菌污染 好市多、Trader Joe's召回這款罐頭

涉肉毒桿菌污染 好市多、Trader Joe's召回這款罐頭

熱門新聞

臉書母公司Meta集團10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6000員工。（路透）

Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲

2025-02-11 01:20
臉書母公司Meta集團2月10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6千員工。（路透社）

矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工

2025-02-10 20:22
來自紐約曼哈頓的Hashi Market即將在庫比蒂諾開出西海岸第一店。（取自Hashi Market 網站）

東岸熱門日本超市 將在庫比蒂諾開出西岸第一店

2025-02-06 19:24
家庭護工在金山作用巨大。（取自家橋組織官網）

白卡資金恐砍數千億 華人護工：長者與弱勢會受害最深

2025-02-08 01:20
Trader Joe's搶搭情人節商機，近期推出最新款的粉紅、粉紫色迷你保冰袋，一個只要3.99美元，只要一上架就立刻被瘋搶。（記者江碩涵／攝影）

情人節前夕 Trader Joe’s上架粉紅粉紫保冰袋搶翻天

2025-02-06 17:57
台灣奶茶將助力超級盃。（奶茶店ins官網）

台灣奶茶品牌助力超級盃 指定飲料大折價

2025-02-09 16:27

超人氣

更多 >
劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱
6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣
加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕
墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法
南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？