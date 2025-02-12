擁近20年公衛經驗 華裔蔡維衡獲任命金山衛生局長

舊金山市長羅偉（右）任命蔡維衡（左）為公共衛生局局長。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長羅偉 (Daniel Lurie)11日任命華裔蔡維衡(Daniel Tsai)為舊金山公共衛生局(DPH)局長。這是羅偉自上任後，委任的第一位華裔局長級官員。蔡維衡擁有近20年公私部門公共衛生經驗，曾領導聯邦醫療補助計畫(Medicaid)，並致力於擴大弱勢群體的醫療可及性。他的提名於10日獲得舊金山衛生委員會(Health Commission)一致通過。

蔡維衡於2021年受命領導美國醫療保險 與醫療補助服務中心(CMS)的醫療補助計畫，此計畫涵蓋超過8000萬名美國民眾。在他的領導下，該機構推動歷史性擴增醫療保險覆蓋率，並強化心理健康與藥物濫用治療，同時創新推出專為無家可歸者設計的醫療與行為健康支持計畫。

在此之前，蔡維衡曾擔任麻薩諸塞州醫療補助計畫主管，並成為該州近20年來任期最長的醫療補助負責人，領導超過六年。他的改革措施讓近200萬名居民受惠，並建立了更可持續的醫療補助體系。此外，他曾擔任麥肯錫(McKinsey)合夥人，專注於醫療支付改革、公共醫療機構管理與政策創新，為多個州政府設計並實施醫療服務模式。

羅偉表示，蔡維衡的專業背景、創新思維與以患者為中心的政策理念，將對舊金山市公共衛生體系帶來影響。他不僅具備豐富的政策經驗，更對患者與社區有深厚的承諾。期待他帶領公共衛生局，為舊金山市民提供更優質的醫療服務。

對於這一任命，蔡維衡表示，能夠加入羅偉市府團隊，並領導舊金山公共衛生局，深感榮幸與期待。舊金山擁有全國最頂尖的醫療資源，希望與社區攜手合作，確保每位居民都能獲得優質的醫療服務。

他強調，當前的鴉片類藥物危機與無家可歸問題極為嚴峻，期待與相關團體及有親身經驗的民眾合作，透過數據驅動的方法，制定有效的解決方案，以同理心與科學並行的方式應對這項挑戰。

前加州衛生與公共服務廳長加利(Dr. Mark Ghaly)指出，蔡維衡曾協助加州Medi-Cal醫療計畫爭取聯邦資金，改善行為健康服務與無家可歸者醫療照護。蔡維衡「以人為本」的領導方式，將為舊金山公共衛生帶來變革。

蔡維衡的任命，標誌著舊金山市公共醫療體系的新發展階段。面對當前的藥物濫用危機、無家可歸者健康照護挑戰，以及醫療資源分配問題，他將如何運用其豐富的政策經驗來解決這些難題，備受關注。