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公衛署長稱酒精飲料致癌 金山酒吧無酒精飲料熱銷

編譯林思牧／綜合報導
亞馬遜網站上有極多「看似酒類，卻無酒精」的飲料選擇 。(amazon.com)
亞馬遜網站上有極多「看似酒類，卻無酒精」的飲料選擇 。(amazon.com)

公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)最近指出，酒精飲料有致癌風險。從那時起舊金山的酒吧裡無酒精的飲料銷量大增。

媒體SFGATE報導，那個消息一發布，酒精飲料的批發價格馬上下跌。但是在舊金山歷史上的第一間無酒精酒吧（nonalcoholic bar），電話卻開始響個不停。莫西宣布的那天是星期五。照慣例一個星期工作結束後，很多人會上酒吧跟同事朋友共飲幾杯。但那個晚上點無酒精飲料的顧客特別多。

那家無酒精酒吧叫「海洋灘咖啡屋」（Ocean Beach Cafe），是詹姆斯（Joshua James）在2021年開創的。宣布之後的那個星期六，海洋灘咖啡屋創下了營運歷史上最高的單日銷售量。

美國人民在經歷了漫長的節慶假期後，倡導健康的人士定每年1月份為「無酒1月」（Dry January）。其實在今年1月份來到之前，美國人在酒精飲料方面的興趣已降到最低點。因為莫西的推波助瀾，海洋灘咖啡屋本月至此的銷售額比去年同期上升了60%。

根據蓋洛普（Gallup）最新的數據，45% 的美國人認為每天喝一到兩杯酒精飲料有害健康。這是一個新高。2022 年，世界衛生組織WHO宣布，任何程度的飲酒都會對健康造成危害。

無論公衛署長的建議是否真正導致飲料標籤的改變，改變已經在發生中。今年，美國膳食指南（U.S. Dietary Guidelines for Americans）將進行更新，並可能是自 1980 年以來首次減少政府認定的安全飲酒量。目前安全飲酒量，女性每天不得超過一杯，男性不得超過兩杯。

有些醫生、科學家以及葡萄酒和啤酒製造商仍然主張適量飲酒有益，尤其是國家科學、工程和醫學院（National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine）12 月發布的一份報告，發現有證據表明適量飲酒可以降低心血管疾病的風險。然而，近年來大眾對飲酒的看法發生了根本性的變化。舊金山的酒吧也開始對此作出應變。

咖啡 舊金山 致癌

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