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灣區降雨漸減 周末轉晴 12日再降雨

編譯組／綜合報導
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灣區開始從多風雨天氣向晴朗寒冷天氣過渡，乾燥天氣預計至少持續到周二。（取自Pexels）
灣區開始從多風雨天氣向晴朗寒冷天氣過渡，乾燥天氣預計至少持續到周二。（取自Pexels）

據「信使報」（Mercury News）報導，隨著三場暴風雨中最後一場的降雨逐漸移出灣區，灣區2月7日開始從多雨的一周逐漸過渡到陽光明媚的周末。

國家氣象局氣象學家賈斯（Roger Gass）7日表示，這只是風暴速度問題，高空仍有水氣，一旦較乾燥的空氣從北方進入，灣區就會變得乾燥。

晴朗的天氣預計持續整個周末和下周初，氣象服務機構表示，氣溫將十分寒冷，預計最高氣溫不超過50華氏度，最低氣溫將在30華氏度左右，部分地區可能低於32華氏度。

氣象局針對8日上午已發布霜凍（frost）警報和冰凍（freeze）警告，範圍從柯洛維德爾（Cloverdale）到大索爾（Big Sur）以南，最東邊是康柯德（Concord）和利佛摩（Livermore）。賈斯表示，隨著寒流的持續，可能會有更多的警告。

不過，寒冷的天氣也會相當平靜，陣風到周五早上已經平息，該地區的洪水警報也已過期。乾燥的天氣預計也會為完全飽和、容易流失的土壤提供一點緩解，因為暴風雨情況會導致洪水泛濫，並可能在降雨天氣中導致樹木倒塌。

該地區降雨量最大的地方是Mount Tamalpias山頂，截至周五上午9時，估計降雨量達19英寸。

這個數字是估計值，還不是官方數據，有待國家氣象局進行質量檢查以確保準確性。賈斯說，氣象服務機構可能會在周五下午晚些時候該地區所有降雨停止後公布官方累計降雨量。

氣象部門表示，下一場風暴正在海洋上空形成，當它靠近陸地時，其特徵就會顯現出來。賈斯說，最快可能12日再次降雨。

灣區 洪水

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