密爾比達市研擬市長、議員調薪 最快明年生效

密爾比達市討論市長市議員漲薪。（記者徐蓓蓓╱攝影）

據「密爾比達 動態」報導，去年1月1日，加州 政府條例中涉及如密爾比達一類非特許城市（General Law City）薪酬相關的部分有修改。規定對於人口在7萬5000到15萬之間的城市，市議會議員可以獲得每月1900元，每年2萬2800元的薪酬。另規定他們的工資可以每年上漲5%或上漲與通脹率相同的幅度，取兩者之中較高的一個。

最新的人口統計數據顯示，密爾比達的人口達到7萬7321人。目前，該市市長每月薪水1130.85元，每年1萬3569元。其他市議會議員每月薪水904.37元，每年1萬852.44元。

市政報告顯示，2010年7月10日，因為經濟下行市府資金緊張，市議會自願投票 市議會議員和市長降薪大約6%。2012年3月8日，市議會再次自願投票減少市議員和市長的工資，兩次加在一起，降薪達到10%，從2012年12月開始實行。2014年12月2日，市議會通過恢復市議會工資到目前水平。

因此在過去10年多的時間，密爾比達市長和市議員的工資都沒有變動。

日前，密爾比達市議會開始討論漲薪的可能性。如果市議會投票通過漲薪，新的工資要到2026年底才會生效。屆時已經是下一次選舉產生新的市議會之後了。

密爾比達市議員Evelyn Chua表示：「工資可能會是有些人考慮是否參選的一個因素。為了鼓勵更多的人參政，這也是一個吸引力。也許不多，但肯定有幫助。」

與此同時，加州政府條例也聲明，市議會可以在市長基本工資之上在追加報酬，並且可以馬上兌現，不用等到2026年底。

但包括密爾比達市長在內的市議會都認為單單給市長漲薪不怎麼公平。

如果討論中的市議員工資上漲到2萬2800元的上限的話，再加上附加的福利，城市一般基金的支出就要上升7萬4240元