我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「反壟斷法」 立案調查Google 對鎢等稀有金屬出口管制

反制川普關稅 中國宣布對美能源、皮卡等商品加徵10至15%關稅

密爾比達市研擬市長、議員調薪 最快明年生效

記者徐蓓蓓／密爾比達報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
密爾比達市討論市長市議員漲薪。（記者徐蓓蓓╱攝影）
密爾比達市討論市長市議員漲薪。（記者徐蓓蓓╱攝影）

據「密爾比達動態」報導，去年1月1日，加州政府條例中涉及如密爾比達一類非特許城市（General Law City）薪酬相關的部分有修改。規定對於人口在7萬5000到15萬之間的城市，市議會議員可以獲得每月1900元，每年2萬2800元的薪酬。另規定他們的工資可以每年上漲5%或上漲與通脹率相同的幅度，取兩者之中較高的一個。

最新的人口統計數據顯示，密爾比達的人口達到7萬7321人。目前，該市市長每月薪水1130.85元，每年1萬3569元。其他市議會議員每月薪水904.37元，每年1萬852.44元。

市政報告顯示，2010年7月10日，因為經濟下行市府資金緊張，市議會自願投票市議會議員和市長降薪大約6%。2012年3月8日，市議會再次自願投票減少市議員和市長的工資，兩次加在一起，降薪達到10%，從2012年12月開始實行。2014年12月2日，市議會通過恢復市議會工資到目前水平。

因此在過去10年多的時間，密爾比達市長和市議員的工資都沒有變動。

日前，密爾比達市議會開始討論漲薪的可能性。如果市議會投票通過漲薪，新的工資要到2026年底才會生效。屆時已經是下一次選舉產生新的市議會之後了。

密爾比達市議員Evelyn Chua表示：「工資可能會是有些人考慮是否參選的一個因素。為了鼓勵更多的人參政，這也是一個吸引力。也許不多，但肯定有幫助。」

與此同時，加州政府條例也聲明，市議會可以在市長基本工資之上在追加報酬，並且可以馬上兌現，不用等到2026年底。

但包括密爾比達市長在內的市議會都認為單單給市長漲薪不怎麼公平。

如果討論中的市議員工資上漲到2萬2800元的上限的話，再加上附加的福利，城市一般基金的支出就要上升7萬4240元

密爾比達 投票 加州

上一則

自駕計程車充電站 恐妨礙金山住房開發

下一則

使用Waymo服務 灣區視障者享受交通自主

延伸閱讀

加州保險廳批了 康斗公寓保費平均調漲30%

加州保險廳批了 康斗公寓保費平均調漲30%
治癒加州報導 南加大再邀新聞菁英 世報是唯一中文媒體

治癒加州報導 南加大再邀新聞菁英 世報是唯一中文媒體
一分鐘看加州／野火燒出大問題 盤點加州水資源

一分鐘看加州／野火燒出大問題 盤點加州水資源
加州國會議員帕迪亞 質疑軍方在中谷水壩放水

加州國會議員帕迪亞 質疑軍方在中谷水壩放水
飲酒人口不斷下降 法國興起「無酒精」侍酒師、酒窖

飲酒人口不斷下降 法國興起「無酒精」侍酒師、酒窖

熱門新聞

Ad Hoc餐廳的酪乳炸雞（Buttermilk Fried Chicken)被評為2025全美最佳炸雞。（取自Ad Hoc餐廳網站）

2025全美最佳炸雞就在灣區

2025-01-27 21:03
周末暴風雨將浸透灣區 內華達山區將降下幾英尺厚積雪。（取自Pexels）

大氣河降臨 周末狂風暴雨大雪 已發布灣區洪水警報

2025-02-01 01:20
聊天機器人公司GameOn涉嫌詐欺，執行長華裔妻子瓦萊莉‧劉被拍到於2024年6月3日進入舊金山一家銀行。（舊金山聯邦地方法院提供）

聊天機器人GameOn執行長及華裔妻 涉詐騙投資人被控25罪

2025-01-29 17:11
數據顯示，灣區住有近50萬名無證移民，以聖塔克拉拉縣為最多。（美聯社）

灣區近50萬非法移民 面臨遞解出境命運

2025-01-28 01:19
聖荷西市長馬漢27日證實，聯邦移民局在當地採取了逮捕無證移民的行動。（電視新聞截圖）

威脅成真 ICE在聖荷西逮捕無證客

2025-01-28 01:20
兒子滑板車被搶，父親博納爾試圖要回，不幸被未成年搶劫者開槍打死。（取自GoFundMe網站）

兒滑板車被搶 父親當面對質未成年劫匪 被尾隨開槍打死

2025-01-31 20:15

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因
賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人
南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？