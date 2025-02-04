我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「反壟斷法」 立案調查Google 對鎢等稀有金屬出口管制

反制川普關稅 中國宣布對美能源、皮卡等商品加徵10至15%關稅

高科技業丟棄器材 矽谷處置廉價售出 賣掉私人飛機、超大3D打印機

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為矽谷處置（SVD）網站主頁 。(https://svdisposition.com)
圖為矽谷處置（SVD）網站主頁 。(https://svdisposition.com)

高科技業的興衰週期很快，新創公司在興起階段大量購置器材，不久後倒閉留下許多還很有價值的東西。「矽谷處置」SVD(Silicon Valley Disposition)應運而生，幫助新的公司廉價取得原本可能會被丟棄的好器材，譬如私人飛機或超大3D打印機。

SFGATE報導，卡羅爾(John Carroll)在2010年創立了矽谷處置網路拍賣企業，專門拍賣科技公司的剩餘資產和過剩資產。過去幾年發生了公司倒閉潮，出現了大量物品。譬如他出售了已解散的Google Loon專案的氣球發射站(balloonlaunchstation)、拍賣了2萬部電動滑板車(e-scooters)，甚至還幫一家新創公司處理掉兩架私人飛機。

卡羅爾指出，SVD很像eBay，但拍賣的東西大不相同。SVD是拍賣生物反應器、焊接機器人或是一次賣數百台筆記型電腦之類的商品。SVD不向買家交付商品，也不保證商品是否真的有效。潛在買家在SVD網站上註冊線上競標。拍賣開始後，他們通常可以在周二至周四之間提出報價。SVD每年舉辦80至100場拍賣會，得標者需要親自從辦公大樓或儲藏室領取他們標到的物品。

卡羅爾說，在開創SVD之前的工作中，他曾協助出售100多家網路泡沫破滅後公司的資產，是他非常重要的經歷。他對自己公司在2024年動盪時期的角色很有信心：「在經濟形勢良好的情況下，SVD業務表現良好，因為企業在購買新的東西，並把舊東西清掉。而在經濟形勢不好的情況下，SVD的角色可能更重要，企業試圖出售資產以求生存，SVD給它們提供管道。」

但卡羅爾的客戶主要是已死的企業。在過去兩年中，SVD拍賣了一些備受矚目的失敗作品。譬如自動駕駛卡車公司Embark於2023年3月倒閉，Embark在2021年底上市時的估值是52億元，最後卻慘遭滑鐵盧。那時SVD先銷售了Embark的辦公家具和廚房設備。幾週後，該拍賣網站推出了一次短期促銷，並提供驚人優惠，拍賣Embark的超昂貴卡車庫存，其中包括10輛車齡未滿一年的卡車。電腦和高價網路設備，在最後一場拍賣中廉價售出。

拍賣 矽谷 氣球

上一則

Crocker Amazon 金山火災最高危區域

下一則

加州若發生天災 田德隆最危險

延伸閱讀

灣區華人經典喜劇 領帶 vs.高跟鞋 2025年2月15日、16日在Starbright Theater加演三場

灣區華人經典喜劇 領帶 vs.高跟鞋 2025年2月15日、16日在Starbright Theater加演三場
南加高速卡車撞毀引熱議 只因運送它

南加高速卡車撞毀引熱議 只因運送它
林孟德 三招打造生技長青樹

林孟德 三招打造生技長青樹
促能源升級 矽谷清潔能源公司推冬季儲蓄計畫

促能源升級 矽谷清潔能源公司推冬季儲蓄計畫
法鼓山矽谷中心二月十八日啓用

法鼓山矽谷中心二月十八日啓用

熱門新聞

Ad Hoc餐廳的酪乳炸雞（Buttermilk Fried Chicken)被評為2025全美最佳炸雞。（取自Ad Hoc餐廳網站）

2025全美最佳炸雞就在灣區

2025-01-27 21:03
周末暴風雨將浸透灣區 內華達山區將降下幾英尺厚積雪。（取自Pexels）

大氣河降臨 周末狂風暴雨大雪 已發布灣區洪水警報

2025-02-01 01:20
聊天機器人公司GameOn涉嫌詐欺，執行長華裔妻子瓦萊莉‧劉被拍到於2024年6月3日進入舊金山一家銀行。（舊金山聯邦地方法院提供）

聊天機器人GameOn執行長及華裔妻 涉詐騙投資人被控25罪

2025-01-29 17:11
數據顯示，灣區住有近50萬名無證移民，以聖塔克拉拉縣為最多。（美聯社）

灣區近50萬非法移民 面臨遞解出境命運

2025-01-28 01:19
聖荷西市長馬漢27日證實，聯邦移民局在當地採取了逮捕無證移民的行動。（電視新聞截圖）

威脅成真 ICE在聖荷西逮捕無證客

2025-01-28 01:20
兒子滑板車被搶，父親博納爾試圖要回，不幸被未成年搶劫者開槍打死。（取自GoFundMe網站）

兒滑板車被搶 父親當面對質未成年劫匪 被尾隨開槍打死

2025-01-31 20:15

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因
賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人
南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？