高科技業丟棄器材 矽谷處置廉價售出 賣掉私人飛機、超大3D打印機

圖為矽谷處置（SVD）網站主頁 。(https://svdisposition.com)

高科技業的興衰週期很快，新創公司在興起階段大量購置器材，不久後倒閉留下許多還很有價值的東西。「矽谷 處置」SVD(Silicon Valley Disposition)應運而生，幫助新的公司廉價取得原本可能會被丟棄的好器材，譬如私人飛機或超大3D打印機。

SFGATE報導，卡羅爾(John Carroll)在2010年創立了矽谷處置網路拍賣 企業，專門拍賣科技公司的剩餘資產和過剩資產。過去幾年發生了公司倒閉潮，出現了大量物品。譬如他出售了已解散的Google Loon專案的氣球 發射站(balloonlaunchstation)、拍賣了2萬部電動滑板車(e-scooters)，甚至還幫一家新創公司處理掉兩架私人飛機。

卡羅爾指出，SVD很像eBay，但拍賣的東西大不相同。SVD是拍賣生物反應器、焊接機器人或是一次賣數百台筆記型電腦之類的商品。SVD不向買家交付商品，也不保證商品是否真的有效。潛在買家在SVD網站上註冊線上競標。拍賣開始後，他們通常可以在周二至周四之間提出報價。SVD每年舉辦80至100場拍賣會，得標者需要親自從辦公大樓或儲藏室領取他們標到的物品。

卡羅爾說，在開創SVD之前的工作中，他曾協助出售100多家網路泡沫破滅後公司的資產，是他非常重要的經歷。他對自己公司在2024年動盪時期的角色很有信心：「在經濟形勢良好的情況下，SVD業務表現良好，因為企業在購買新的東西，並把舊東西清掉。而在經濟形勢不好的情況下，SVD的角色可能更重要，企業試圖出售資產以求生存，SVD給它們提供管道。」

但卡羅爾的客戶主要是已死的企業。在過去兩年中，SVD拍賣了一些備受矚目的失敗作品。譬如自動駕駛卡車公司Embark於2023年3月倒閉，Embark在2021年底上市時的估值是52億元，最後卻慘遭滑鐵盧。那時SVD先銷售了Embark的辦公家具和廚房設備。幾週後，該拍賣網站推出了一次短期促銷，並提供驚人優惠，拍賣Embark的超昂貴卡車庫存，其中包括10輛車齡未滿一年的卡車。電腦和高價網路設備，在最後一場拍賣中廉價售出。