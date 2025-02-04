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Crocker Amazon 金山火災最高危區域

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舊金山市在應對火災方面具有優勢，主要得益於其獨特的應急消防供水系統。(取自舊金山消防局）
舊金山市在應對火災方面具有優勢，主要得益於其獨特的應急消防供水系統。(取自舊金山消防局）

舊金山不太可能遭遇如本月初洛杉磯地區發生的那類災難性野火，當地相對缺乏野生植被以及干爽的氣候。然而舊金山的一個社區被認為具有高度野火風險，多個社區也被評為中度風險。

「我認為舊金山居民不必太過擔心這類情況會在這裡發生。」舊金山消防局發言人埃利亞斯（Mariano Elias）表示。洛杉磯的斷崖山火（Palisades Fire）起源於大面積開放空間，並受到極度乾燥的植被和險峻地形的助燃。而舊金山因為霧氣帶來的涼爽和濕潤氣候，以及與洛杉磯截然不同的地貌，讓這座城市免於此類災害。

此外，數千座建築被摧毀的洛杉磯寶馬山花園(Pacific Palisades)，已被加州消防廳（Cal Fire）列為「極高」火災危險區。這是該機構的最高危險等級。而舊金山並沒有任何社區被列入該等級。

根據加州消防廳的數據，東灣丘陵、聖塔克魯茲山脈、北灣及聖他克拉拉縣的鄉村地區野火風險更高。在舊金山，僅約1%的居民居住在中度或高度野火風險區域內。

根據2008年發布舊金山最新的火災危險地圖，全市唯一被州消防局列為「高度風險」的地區是Crocker Amazon社區的一部分。該社區是全市最溫暖的區域之一，由蜿蜒的丘陵街道組成，橫跨舊金山與德利市的邊界，且緊鄰被州消防廳評為火災危險區的聖布魯諾山（San Bruno Mountain）。

這一地區的新任市議員陳小焱（Chyanne Chen）在聲明中表示，她的辦公室正與市府相關部門合作，「確保社區的應急響應在文化和語言上是多樣性的，同時更好地理解風險評估，並運用所有可用的工具來保障社區安全。」她鼓勵居民註冊緊急警報並參與社區緊急應變訓練（Neighborhood Emergency Response Trainings）。

柏克萊加大機械工程副教授戈爾納（Michael Gollner）表示：「即便是在舊金山，當植被遇到乾燥風時，仍有可能乾枯並燃燒。」不過，當地缺乏能快速助燃野火的大量野生植被。「火災在植被中傳播的速度遠快於在建築物中。」

消防局發言人埃利亞斯指出，舊金山的人口密度也是優勢，因為有更多人能迅速發現並報告火情。

他表示，舊金山市在應對火災方面具有優勢，主要得益於其獨特的應急消防供水系統。該系統是在1906年發生的7.9級大地震及隨後引發的火災造成了大部分損失後建立的。在大地震後，舊金山建造了一套專供消防使用的高壓管道和儲水庫系統。此外，全市還有超過200個備用儲水池，大部分集中在城市的東北部，歷史上主要火災都發生在這一區域。

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