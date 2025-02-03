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美國郵政發行蛇年生肖郵票 設計精美

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
美國郵政發行蛇年生肖郵票，設計精美。（取自美國郵政網站）
美國郵政發行蛇年生肖郵票，設計精美。（取自美國郵政網站）

美國郵政日前發行了蛇年生肖郵票，計畫發行2100萬枚，目前在各郵局和郵政線上網站有售。

美國郵政財務長和副執行長葛洛斯(Luke Grossmann)表示：「我們的農曆新年郵票系列極其受歡迎，我們很驕傲這凸顯和慶祝了美國偉大的多元化。當你使用這些充滿活力的郵票郵寄信件和包裹的時候，我們衷心祝願『蛇年』會帶給你們所有人健康、快樂和富足。」

蛇年生肖郵票由華裔設計師Camille Chew設計，圖案新穎、有趣、喜慶。設計師以綠色和藍色為主色調，借鑑民間剪紙藝術，製作了3D的原型。綠色在傳統文化中代表五行中的木，暗合了「木蛇年」的主題。

此外，蛇身部分還裝飾有金色的葉片和橘色的花朵，懸掛有紫色的流蘇。

據悉，設計師用手工印製的紙張，經過裁剪、壓製、折疊成為3D模型，又以丙烯顏料和紙質花朵及流蘇裝飾，然後在模型背面塗滿混凝紙漿。最後由攝影師在白色背景上拍攝下畫面，成為郵票的圖案原稿。

灣區郵票收藏者劉先生表示，Camille Chew設計了好幾年的生肖郵票，都是以3D紙模的生肖動物頭像面具為原型，充滿了傳統節日的氣氛。但像今年這樣整體展示動物身體的全貌的設計還是首次。本來感覺蛇是造型比較難討喜的動物，但今年的設計不僅突出了蛇的形態之美，配色也非常好看，可謂是意外之喜。

目前美國郵政網站上20張郵票一頁的蛇年生肖郵票，首日封，數碼彩色郵戳信封甚至蛇年郵票紅包都有在售。

美國郵政發行蛇年生肖郵票，設計精美。（取自美國郵政網站）
美國郵政發行蛇年生肖郵票，設計精美。（取自美國郵政網站）

美國郵政 灣區 華裔

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